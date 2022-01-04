Главное о коронавирусе на 4 января: ковидных сертификатов для школьников не будет, новый штамм коронавируса

Фото: Максим Платонов

Татарстан потерял еще пятерых жителей

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 93 новых случая COVID-19. Всего на 3 января в республике зарегистрировано 43 078 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 36 591 человека, в том числе 59 — за минувшие сутки. Умерло за весь период 1 460 человека, за последние сутки — семь.

За минувшие сутки в Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. От инфекции умерли: трое мужчин 1964, 1938, 1970 годов рождения и две женщины 1925, 1939 годов рождения.

Вакцинация от коронавируса никак не ухудшает репродуктивное здоровье, рассказал «Реальному времени» врач-репродуктолог Наиль Нуриев. Все последние исследования говорят о том, что корреляции между репродуктивными проблемами и прививкой не зарегистрировано.



Фото: Максим Платонов

Также Нуриев объяснил, почему некоторые врачи отговаривают пациентов от вакцинации: по его мнению, им не хватает квалификации, они не читают зарубежных научных статей и плохо оперируют статистическими данными.

Пандемия COVID-19 может войти в режим сезонных заболеваний в этом году

За последние сутки в России выявили 15 903 новых случая коронавируса, выздоровели 27 071 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 570 212 человек, а выздоровевших — до 9 575 147 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 834 жителей РФ. За весь период в России от коронавируса умерли 312 187 человека.



За последние сутки проведено 197 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 150 738 человек.

«Ростех» в 2022 году представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса. Итоги первых исследований уже есть, но нужны еще испытания.

Фото kremlin.ru

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выразил мнение, что пандемия COVID-19 с 2022 года войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. Высокий уровень смертности от инфекции ученый связал с низким показателем вакцинации от коронавируса.

В Новосибирской области разработали тест-систему для определения заражения омикрон-штаммом. Ее создали специалисты ООО «Современные лабораторные технологии» совместно с ИХБФМ СО РАН и кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени С. М. Кирова.

Минпросвещения не собирается вводить COVID-сертификаты для посещения школ по всей стране, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Планов продлевать зимние каникулы тоже нет. Но местные власти могут самостоятельно принимать решения о введении ограничений, исходя из эпидобстановки.

Фото: Максим Платонов

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что пандемия не закончится в этом году. Ситуация с вирусом значительно улучшится в 2023 году.

А еще он отметил, что утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения. Для этого нужно провести масштабное исследование, расширить статистическую базу.

Новый штамм COVID-19 выявили на юге Франции

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 292 572 492 человек, 5 449 751 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (56 191 733). На второй строчке — Индия (34 960 261), на третьей — Бразилия (22 309 081), на четвертой — Великобритания (13 497 515), на пятой — Россия (10 374 292, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (827 749). За ними следуют Бразилия (619 473), Индия (482 017), Россия (305 096), Мексика (299 581).

На юге Франции обнаружили новый вариант коронавируса. Неизвестным доселе штаммом заразились уже 12 человек, в качестве «нулевого пациента» подозревают репатрианта из Камеруна. Новый вариант получил обозначение B.1.640.2, уровень его заразности и угрозы пока неизвестен. Но у нового варианта вируса 46 мутаций — на 10 больше, чем у «омикрона».

Ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США выяснили, что легкое или бессимптомное течение коронавируса у непривитых людей не может обещать отсутствие последствий перенесенного COVID-19. Исследователи обнаружили, что у ряда перенесших COVID-19 поднялся уровень аутоантител. Они характерны для системных аутоиммунных заболеваний (например, для волчанки).

Фото: Максим Платонов

Особенности протекания коронавируса при заражении «омикроном» позволяют предположить, что нынешняя волна заболеваемости может оказаться последней за пандемию. Такое мнение выразила технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе. Она предположила, что человечество может вернуться к обычной жизни уже через два месяца.

За минувшие сутки в США выявили более 1 млн случаев COVID-19, вызванного «омикроном». Предыдущий антирекорд зафиксировали 31 декабря: в этот день в стране зарегистрировали около 590 тысяч случаев заражения.

Французский шоумен русского происхождения Игорь Богданофф умер через шесть дней после того, как скончался его брат-близнец Гришка. Причина смерти — осложнения после заражения коронавирусом. Оба брата не привились от COVID-19 и провели свои последние дни в больнице.

В Хельсинки гражданам с сильно ослабленным иммунитетом начали предлагать четвертую прививку от COVID-19. Ее можно получить спустя три-четыре месяца после предыдущей вакцинации.

Татьяна Леухина