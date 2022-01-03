Американские ученые заявили, что легкая форма COVID-19 провоцирует аутоиммунные реакции

Легкое или бессимптомное течение коронавируса у невакцинированных людей не может обещать отсутствие последствий перенесенного COVID-19. Об этом сообщили ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США.

Исследователи пришли к выводу, что у ряда пациентов, которые перенесли коронавирус, поднялся уровень аутоантител. Они характерны для системных аутоимунных заболеваний. К таковым относится, к примеру, красная волчанка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специалисты выяснили, что даже легкое протекание COVID-19 в отдельных случаях провоцирует формирование долгого иммунного ответа. Он, в свою очередь, влияет на состояние тканей и органов заболевшего, передает «РИА Новости».

Несколько дней назад ученые из США и Японии заявили, что омикрон-штамм коронавируса распространяется медленнее других вариантов инфекции. По мнению специалистов, этим может объясняться легкое течение заболевания при заражении омикрон-штаммом.



Диана Жиленкова