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В Хельсинки стали предлагать четвертую прививку от COVID-19

17:38, 03.01.2022 1
В Хельсинки стали предлагать четвертую прививку от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Хельсинки начали предлагать четвертую дозу вакцины от коронавируса. Дополнительную прививку предлагается сделать гражданам с сильно ослабленным иммунитетом.

К данной категории населения относятся люди, перенесшие пересадку органов, страдающие онкологическими заболеваниями и др.

Фото: Максим Платонов

Четвертую дозу вакцины от COVID-19 можно получить гражданам старше 12 лет спустя три-четыре месяца после предыдущей прививки, передает ТАСС со ссылкой на местную мэрию.

Недавно гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны привить от коронавирусной инфекции 70% населения Земли к 1 июля 2022 года.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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