В Хельсинки стали предлагать четвертую прививку от COVID-19

В Хельсинки начали предлагать четвертую дозу вакцины от коронавируса. Дополнительную прививку предлагается сделать гражданам с сильно ослабленным иммунитетом.

К данной категории населения относятся люди, перенесшие пересадку органов, страдающие онкологическими заболеваниями и др.

Фото: Максим Платонов

Четвертую дозу вакцины от COVID-19 можно получить гражданам старше 12 лет спустя три-четыре месяца после предыдущей прививки, передает ТАСС со ссылкой на местную мэрию.

Недавно гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны привить от коронавирусной инфекции 70% населения Земли к 1 июля 2022 года.

Диана Жиленкова