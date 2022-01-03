Президент РАН считает, что с 2022 года пандемия COVID-19 войдет в режим сезонных эпидемий гриппа
С 2022 года пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. Такое мнение выразил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
— Я бы нашу ситуацию (сравнил — прим.ред.) с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим количеством тяжело больных людей, — приводит ТАСС его слова.
Сейчас появились вакцины, лекарства. Причина высокой смертности, по мнению Сергеева, невысокий уровень вакцинации населения.
— Ведь подавляющее большинство умерших от ковида — невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность, — заявил он.
Ранее эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выразил мнение, что пандемия коронавируса завершится в мае этого года.
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