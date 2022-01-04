Новости общества

10:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Ростех» представит единую вакцину от гриппа и COVID-19 в этом году

09:14, 04.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
«Ростех» представит единую вакцину от гриппа и COVID-19 в этом году
Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Ростех» в этом году представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса. Об этом рассказал глава корпорации Сергей Чемезов.

— Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Результаты исследовании уже есть, но есть вещи, которые нужно доработать.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что назальная вакцина от COVID-19 «Спутник V» поступит в гражданский оборот через 3-4 месяца.

На прошлой неделе глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявляла, что еще одну российскую вакцину от COVID-19 «Конвасэл» могут зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также