Эксперт из Дании заявила, что пандемия COVID-19 может начать отступать уже через два месяца

Особенности протекания коронавируса при заражении штаммом «омикрон» позволяют предположить, что волна заболеваемости от нового варианта COVID-19 может оказаться последней за пандемию. Об этом сообщила технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе.

По ее словам, потенциально человечество сможет вернуться к нормальной жизни уже через два месяца. Причем заразность «омикрона» может стать помощником в борьбе с пандемией COVID-19. В ближайшее время инфекция широко распространится. А более легкая форма заболевания обеспечит населению хороший иммунитет, передает датский телеканал TV 2.

Фото: Максим Платонов

Недавно ученые из США и Японии сообщили, что «омикрон» распространяется медленнее других штаммов COVID-19. По мнению исследователей, этим может объясняться легкое течение заболевания при заражении омикрон-штаммом.

Диана Жиленкова