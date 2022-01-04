Во Франции нашли новый штамм COVID-19. В нем больше мутаций, чем в «омикроне»

Новый вариант коронавируса обнаружен на юге Франции. Об этом сообщила в понедельник австрийская газета Heute. В новом штамме больше мутаций, чем у «омикрона», он получил научное обозначение B.1.640.2.

В издании сообщается, что ранее неизвестным вариантом коронавируса уже заразились, по крайней мере, двенадцать человек. Считается, что B.1.640.2 привез с собой французский репатриант из Камеруна. Тесты всех двенадцати инфицированных показали «атипичные комбинации мутаций».

Эксперты из французского правительства сообщают, что в новом штамма было выявлено 46 мутаций — на девять больше, чем у омикрон-штамма. По первоначальным данным, «пришелец» содержит две уже известные мутации, одна из которых позволяет вирусу сильнее связываться с клетками (а значит, быстрее распространяться), а вторая — ускользать от антител.



«Штамм, недавно обнаруженный во Франции, пока не был классифицирован Всемирной организацией здравоохранения», — объясняет терапевт Кристоф Шпехт газете Heute. Это косвенно может говорить о том, что новому варианту вируса пока не придается особого значения, однако такое большое количество мутаций, появившееся сразу, настораживает медиков.

Людмила Губаева