В Набережных Челнах похоронили предполагаемого виновника взрыва газа в доме 48/20

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

В Набережных Челнах сегодня похоронили Владимира Рочева, предполагаемого виновника взрыва газа в доме 48/20, прогремевшего 25 октября. Такой решение принял мэр автограда Наиль Магдеев, сообщила в своем instagram-аккаунте его пресс-секретарь Римма Мухаметзянова.

Накануне при заселении пострадавшего от взрыва газа дома градоначальник рассказал, что у Рочева нет ни родных, ни близких. В связи с этим похороны взяли на себя власти.

Рочев умер 1 ноября, спустя неделю после взрыва в челнинской многоэтажке. Ему было 70 лет.



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— Он здесь трудился, городу посвятил свою жизнь. Мы сделаем все по-людски. Похороним, предадим его земле, — заверил накануне Магдеев.

Напомним, после осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что причиной взрыва газа в доме 48/20 стали умышленные действия Рочева. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное общеопасным способом. В результате происшествия погибла 22-летняя девушка.



Татьяна Демина