СК заподозрил в убийстве 70-летнего челнинца, в чьей квартире взорвался газ

Следственные органы СК России по Татарстану продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сегодня в отношении 70-летнего владельца квартиры, ставшей эпицентром хлопка, возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом» (п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ).



Следователи установили, что подозреваемый жил один и состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления алкоголем. В 2010 году он отказался от получения услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, установили металлическую заглушку.

Фото: realnoevremya.ru

В ходе осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

По данным источников «Реального времени», подозреваемого пока не допрашивали. Он еще в больнице.

Татьяна Леухина