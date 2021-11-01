Следком: ко взрыву газа в Челнах привели умышленные действия погибшего подозреваемого

Следком России по Татарстану сообщил новые подробности по делу о взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах.



В ходе проведенного осмотра места происшествия следователи пришли к выводу о том, что причиной взрыва газа в автограде стали умышленные действия подозреваемого, скончавшегося сегодня в больнице. В отношении него следственные органы возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

Подозреваемый лежал на ИВЛ в отделении интенсивной терапии РКБ. Врачи бились за его жизнь всю неделю, но не смогли спасти — в три часа ночи Владимир Рочев скончался.

Фото: СУ СК РФ по РТ

Сегодня мэр Челнов Наиль Магдеев поручил провести полную проверку газового хозяйства. Особое внимание при проверке будут обращать на неблагополучные квартиры.

Маргарита Головатенко