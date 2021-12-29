В Набережных Челнах заселили дом 48/20, где осенью произошел взрыв газа

В Набережных Челнах заселили восстановленный дом 48/20, в котором осенью этого года произошел взрыв газа. Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Мы постарались сделать все, чтобы в очень короткое время привести в порядок жилье, чтобы к новому году люди смогли вернуться в свои квартиры. Нам это удалось», — рассказал мэр Челнов Наиль Магдеев.

Фото: nabchelny.ru

В короткие сроки строители отремонтировали квартиры 10, 11 и 12 подъездов. В доме восстановили и заменили строительные конструкции, выполнили отделку помещений, также куплена мебель. Мэр отметил, что жильцам 11-го подъезда на безвозмездной основе передали по 15 холодильников и стиральных машин.

Заселение дома перед новым годом уже ранее анонсировал Магдеев.

Также сегодня стало известно, что в городе похоронят предполагаемого виновника трагедии. 70-летний Владимир Рочев скончался еще в начале ноября.

Трагедия произошла в октябре. Помимо Рочева, в результате взрыва газа скончалась 22-летняя девушка, оказавшаяся под бетонными плитами. А пострадавшим жильцам пришлось на время восстановления дома покинуть свои квартиры.

Все подробности трагедии читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова