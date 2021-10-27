В Челнах прошли похороны девушки, которая погибла при взрыве газа в доме 48/20
В Набережных Челнах прошли похороны 22-летней Аделины Загриевой, которая погибла при взрыве газа в доме 48/20, сообщил chelny-biz.ru.
Похороны прошли по мусульманским традициям. Чтобы проводить девушку, приехали родственники из разных городов.
Взрыв в доме 48/20 произошел в понедельник. Девушку обнаружили в крайне тяжелом состоянии на четвертом этаже дома под бетонными плитами. Врачи выводили ее из клинической смерти. Позднее она скончалась в больнице. Аделина Загриева в течение трех лет работала на КАМАЗе. Незадолго до трагедии ее перевели с должности кладовщика на пост контролера. Согласно постановлению правительства Республики Татарстан, семье погибшей выплачен 1 млн рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым