В Набережных Челнах похоронят предполагаемого виновника взрыва газа в доме 48/20

В Набережных Челнах похоронят Владимира Рочева, предполагаемого виновника взрыва газа в доме 48/20. Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Завтра мы его доставим в Набережные Челны. У него нет ни родных, ни близких. Он здесь трудился, городу посвятил свою жизнь. Мы сделаем все по-людски. Похороним, предадим его земле», — рассказал мэр Челнов Наиль Магдеев.

Фото: nabchelny.ru

70-летний Владимир Рочев скончался еще в начале ноября, сама трагедия произошла в октябре. Следователи выяснили, что в 2010 году пенсионер отказался от получения услуг газоснабжения и на газопровод, подходящий к газовой плите, установили металлическую заглушку.

В результате взрыва газа также погибла 22-летняя девушка. Она оказалась под бетонными плитами.

В течение нескольких месяцев дом восстанавливали. Сегодня состоялось долгожданное заселение.

Диана Жиленкова