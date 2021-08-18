В Казани стартует суд по делу о краже бриллиантов на 160,6 млн рублей

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Сегодня в Приволжском райсуде Казани намечен старт процесса по уголовному делу 43-летнего Эдгара Алехандро Валеро из Колумбии. Его обвиняют в краже чемодана с ювелирными украшениями и драгоценными камнями на 160,6 млн рублей в 2018 году.



Как выяснило «Реальное время», подсудимый настаивает на своей версии: кража не готовилась заранее, и он думал, что забирает чемодан с компьютером.

Напомним, преступление было совершено 15 июля 2018 года в павильоне «Казанской ярмарки», в сентябре того же года Валеро заочно арестовали, а через год задержали в Аргентине. В марте 2021-го Генпрокуратура РФ добилась его экстрадиции, в апреле беглого туриста доставили в Казань, а в мае он помог полиции разыскать похищенные золото и бриллианты.

По оперативным данным, этот обвиняемый также разыскивается правоохранительными органами Египта и Испании, возможно, за схожие преступления. Ранее он судим за кражу в Боготе (столица Колумбии), еще у него были неоднократные проникновения в жилище, кража с отягчающими обстоятельствами и даже побег из тюрьмы. Самая первая судимость была больше 20 лет назад в 1999-м.

Почему колумбиец пошел под суд в одиночку, чем казанская тюрьма лучше аргентинской и какие ошибки допустили ответственные за охрану пропавших ценностей? Об этих и других деталях резонансного дела — в интервью «Реального времени» с «бриллиантовым» следователем России Екатериной Кузнецовой.