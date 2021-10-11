«Смотрели футбол, распивали алкоголь»: как в Казани проворонили чемодан с бриллиантами

В суде огласили показания тех, кто проморгал кражу ценностей на 160,6 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Представители 12 потерпевших компаний не приехали в Казань на суд над таксистом из Боготы, укравшим чемодан с драгоценностями в период ЧМ-2018. Их неявка ускорила процесс — за один рабочий день в суде без допросов огласили свидетельские показания почти двух десятков человек. В том числе представителей Seven Diamonds и «Бринкс», которые пытались переложить друг на друга ответственность за пропажу бриллиантов из-под носа.

Потерпевший о Валеро: «Он помогал, на него никто внимания не обращал»



Перед началом заседания Эдгар Алехандро Валеро Валеро поинтересовался у переводчика и адвоката по назначению судьбой тех денег, что ему отправили с родины. Выяснилось, что из-за некоторой путаницы в документах последний, сентябрьский перевод из-за океана гражданин Колумбии пока не получил.

Вот уже полгода иностранец находится в СИЗО-2 Казани. Первый месяц сотрудничать со следствием отказывался. Позже полностью признал вину и в присутствии представителя Seven Diamonds помог полицейским разыскать тайники в посадке за ТЦ «Парк-хаус», где с 15 на 16 июля 2018-го прятал похищенное.

Подробно о ходе следствия и поисков золота в болоте с «Реальным временем» делилась следователь по данному делу Екатерина Кузнецова из УВД Казани.

Сейчас эту историю в 10 томах изучает Приволжский райсуд Казани. На первом заседании Эдгар Алехандро подтвердил — вину полностью признает. Следующее — целиком посвятили оглашению показаний отсутствующих свидетелей и потерпевших. Поскольку представители 11 компаний-производителей драгоценностей и получившая их товар на условиях комиссии фирма Seven Diamonds — участник выставки «Ювелир Экспо», проходившей в павильоне центра «Казанская ярмарка» в период чемпионата мира по футболу-2018.

Перед началом заседания Валеро поинтересовался у переводчика и адвоката по назначению судьбой тех денег, что ему отправили с родины. Фото: Ирина Плотникова

Первым делом остановились на многочисленных показаниях 2018-2021 годов директора Seven Diamonds Василия Саввина. В первый день он уверял — всего похищено 2,3 тысячи наименований изделий на 133,12 млн рублей. К финалу следствия объем похищенного вырос до 160,6 млн рублей по 2,6 тысячи изделий — потерпевший вспомнил — часть груза подвезли за день до окончания работы в Казани, чтобы расширить свою экспозицию на следующей ярмарке — в Сочи.

Саввин поделился — выставка в Казани проходила неделю, за стендом работали 5 сотрудников. По окончании 15 июля в 17 часов все они начали паковать оборудование и товар — всего получилось 15 чемоданов. Бриллианты и украшения из золота с драгоценными вставками изначально складывали лишь в один чемодан.

«Чемодан упаковал лично. На замке чемодана была пломба», — утверждал обворованный директор. Он подчеркивал — ответственность за транспортировку и сохранность товаров в пути несут сотрудники специализированной охранной компании «Бринкс». Прежде чем принять груз, они упаковывают его в свои мешки, также пломбируют, после чего владелец груза и перевозчик подписывают акт приема-передачи.

— Примерно в 18 часов, когда мы как раз проводили упаковку и передачу груза «Бринкс», пришел какой-то мужчина с аккуратно подстриженной бородой, в кепке, футболке. Он помогал сотрудникам «Бринкс» упаковывать часть вещей и помогал упаковывать нашему ювелиру. На него никто внимания не обращал, — делился воспоминаниями Василий Саввин.

Саввин сообщил — выставка в Казани проходила неделю, за стендом работали 5 сотрудников. Фото: 16.мвд.рф

Пропажу обнаружили лишь в аэропорту

Со слов директора потерпевшей компании, процедура проходила в штатном режиме, и он ушел к соседнему стенду, а потом поехал в гости к своим коллегам. И по дороге получил звонок из аэропорта от старшего менеджера «Бринкс»: «Василя спросила — не ошиблись ли мы с количеством грузовых мест? Должно было быть 15, а оказалось 14. Она предложила приехать в терминал, чтобы разобраться в ситуации».

Саввин спешно выехал в аэропорт — там в разгрузочном терминале находились опечатанные товары нескольких фирм-участниц выставки.

«Было выявлено — пропал чемодан красного цвета, в котором находились драгоценности. Вызвали полицию. Потом посмотрели записи с «Казанской ярмарки» и установили — в один момент мужчина в той кепке как раз похищает красный мешок с грузом, вытаскивает его на улицу вместе с другим мужчиной. После чего перекидывает через забор и уходит, — свидетельствовал руководитель компании на первом допросе у следователей. — Насколько мне известно, данного мужчину пригласили сотрудники транспортной компании, чем нарушили свои должностные инструкции, что крайне подозрительно...»

С его слов, вместе с чемоданом пропали и чеки с подтверждением продажи Seven Diamonds драгоценностей на 1 млн рублей за время казанской выставки. В числе проданного казанцам и гостям города, в частности, было кольцо за 86 тысяч рублей и серьги стоимость под 200 тысяч.

Саввин признался, что указал стоимость груза дешевле реальной — 52 млн рублей, а застраховал его на 38 млн рублей на время работы выставки 10-15 июля 2018-го:

— Я не стал страховать все, так как такое количество украшений невозможно незаметно похитить в течение рабочего дня. Когда обратился в страховую, они сказали — выплачивать [страховку] не будут, поскольку ответственность за груз на тот момент перешла к «Бринкс»...

На очной ставке с ныне подсудимым потерпевший подтвердил — именно этого человека видел в павильоне «Казанской ярмарки» 15 июля 2018-го: «Валеро помогал собирать оборудование в мешки. Как выяснилось, наши сотрудники думали, что он — представитель «Бринкс». И на записи камеры видно, как сотрудник «Бринкс» передает этому мужчине чемодан с драгоценностями, после чего Валеро забирает чемодан».

Часть похищенных драгоценностей. Фото: Леонид Евдокимов / МВД по РТ

Заметил Саввин в тот день и приятеля Валеро, что в желтой куртке сидел напротив стенда их компании, не принимая участия в сборе товара. Именно этот приятель, позже помог Валеро с чемоданом.

Среди свидетелей — подчиненных Саввина нашлись те, кто задним числом вспоминал — видели похитителя за пару дней до окончания выставки: крутился возле стенда, но на вопросы не отвечал. Когда в следующий раз он появился уже с беджиком «Казанской ярмарки» одной из сотрудниц это показалось подозрительным. Правда, никаких мер принято не было.

Представитель «Бринкс»: «Я ему доверяла и мешки не пересчитывала»

Версия тех же событий в показаниях представителей международной компании-перевозчика ценных грузов отличается. Так менеджер Эльвира Гаранина рассказала — из аэропорта Казани к месту проведения выставки товар Seven Diamonds доставляли на бронированном микроавтобусе в сопровождении вооруженных сотрудников частной охраны «Миг-Восток». 15-го июля запланировали обратную перевозку. На выставке были и другие клиенты «Бринкс», в том числе — торговый дом «Меркурий». Именно его товар сотрудники «Бринкса» паковали и пломбировали первым в тот вечер. Со слов Гараниной, пока работали на другом стенде к ним дважды подходил директор SD Василий Саввин и просил их стандартные мешки для упаковки своего груза.

«Когда мы подошли к их стенду, там стояла опустошенная бутылка коньяка... Сам Саввин и продавщица находились внутри стенда — смотрели футбол, распивали алкоголь», — делилась представитель компании-перевозчика со следствием и припомнила — в упаковке участвовали несколько девушек и парней. Вспомнила она парня в желтой толстовке и парня в синей футболке (которого позже увидела на записи с камер.



— Подозреваю, что эти молодые люди были с Саввиным до того, как мы подошли. У одного висел на шее бейдж, который выдают на ярмарке. Мы их приняли за сотрудников Саввина, — поделилась Эльвира Гаранина.

Следствием установлено: Эдгар Алехандро тщательно переупаковал и спрятал ценности, заснял место тайников на телефон, и уже утром 16 июля 2018 года покинул Казань. Фото: Ирина Плотникова

Сотрудница «Бринкс» подтвердила — недостача вскрылась по прибытии в аэропорт, и когда на место прибыл заказчик и убедился в пропаже ценнейшего чемодана, то «стал вести себя неадекватно, агрессивно и выражаться».

Непосредственный контроль за транспортировкой со стороны «Бринкс» осуществляла Василя Гаранина — мать менеджера. С ее слов, с представителями заказчика их фирма сотрудничала 10 лет и раньше никаких проблем с грузами не возникало. Гаранина признала, что в тот день невольно отступила от инструкций:

— Когда мы закончили упаковку и пломбировку начали перевозить мешки к машине. Саввин сказал — всего мешков 15. Так как с Саввиным работаем не первый год, я ему доверяла и мешки не пересчитывала... Как нам стало известно из видеозаписи, чемодан Саввина был вынесен с выставки до приема груза под ответственность ООО «Бринкс» — до того, как был подписан акт.

Также представитель фирмы-исполнителя подчеркнула — заказчик нарушил условия договора, не представив для упаковки груза закрытое помещение...

Следствием установлено: Эдгар Алехандро тщательно переупаковал и спрятал ценности, заснял место тайников на телефон, и уже утром 16 июля 2018 года покинул Казань... Задержали его через год в Аргентине. Но вопрос об экстрадиции решался долго.

По оперативным данным, этот обвиняемый также разыскивается правоохранительными органами Египта и Испании, возможно, за схожие преступления. Ранее он судим за кражу в Боготе (столица Колумбии), еще у него были неоднократные проникновения в жилище, кража с отягчающими обстоятельствами и даже побег из тюрьмы. Первая судимость была больше 20 лет назад.

По оперативным данным, этот обвиняемый также разыскивается правоохранительными органами Египта и Испании, возможно, за схожие преступления. Фото: Ирина Плотникова

Также на заседании суда огласили свидетельские показания других сотрудников вышеназванных фирм и водителя, перевозившего ценный груз.



Представители еще 11 компаний свидетелями ЧП с чемоданом не были и на следствии лишь подтверждали свой статус потерпевших в этом деле, представляя договоры с Seven Diamonds на реализацию и продвижение продукции под брендом «Якутские бриллианты». Подавать иски к колумбийцу эти фирмы не стали — ввиду возврата похищенного.

В процессе объявлен перерыв до 29 октября.

