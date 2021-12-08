Главное о коронавирусе на 8 декабря: Верховный суд РТ отклонил иск против QR-кодов, первое фото «омикрона»

Фото: Максим Платонов

Верховный суд Татарстана отклонил иск противников QR-кодов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 193 заболевших COVID-19. Всего на 8 декабря в республике зафиксировали 39 850 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 33 110 человек, в том числе 246 — за последние сутки. Умерло 1 312 человек, в том числе 5 — за последние сутки.

Верховный суд РТ отказал в удовлетворении иска группы граждан о признании недействительным постановления Кабинета министров РТ за №208 от 19 марта 2020 года «О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции» и последующих редакций этого нормативного акта. Заявители собираются обжаловать это решение в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции. На заседание, которое прошло накануне, несколько истцов явились в полосатых рубашках в знак протеста против введения QR-кодов, которое, по их мнению, нарушает несколько статей Конституции РФ и ряд федеральных законов. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Набережных Челнах оштрафовали собственника торгового павильона, который пускал в магазин людей без QR-кодов. Суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрировано еще пять случаев смерти от COVID-19. Умерли женщина 1937, 1939, 1946, 1948 и 1959 годов рождения. Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.

В Татарстане от работы отстранили 30 не привившихся от коронавируса учителей, заявил глава Минобрнауки региона Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира в Instagram. Это связано с постановлением об об обязательной вакцинации.



Почти 90 миллиардов рублей на поддержку ОМС

За последние сутки в России выявлено 30 752 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 976 человек. Число зараженных выросло до 9 895 597 человек, а выздоровевших — до 602 067 человек.



Зафиксирована 1 179 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 284 823 человека.



За последние сутки проведено 446 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 664 134 человека.

Правительство России дополнительно выделило еще порядка 89 млрд рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в пандемию. Средства пойдут в том числе на лечение пациентов с коронавирусом.

В России ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. Рост заболеваемости наблюдается в 11 регионах страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, ситуация осложняется появлением нового штамма «омикрон». Пока неизвестно, какое влияние он окажет на общую картину.



Фото: Максим Платонов

За неделю в России на 11% снизилось число болеющих COVID-19 граждан, находящихся под наблюдением медперсонала, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что по стране доля свободного коечного фонда составляет 25%.



Новый штамм коронавируса «омикрон» быстрее может вызывать пневмонию, заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. Как рассказал эксперт, омикрон-штамм более способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Пневмония может развиться за 3–5 дней.

Роспотребнадзор установил карантин для прибывших из ЮАР и Китая. Мера касается прибывших из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии и Королевства Эсватини, а еще из Гонконга.

Около 200 человек, прибывших из Южно-Африканской Республики в Россию, поместили в обсерватор из-за подозрений на коронавирус, 24 из них госпитализировали, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Для госпитализации основанием служит любое недомогание, в особенности это касается повышения температуры.

Фото: Максим Платонов

Анна Попова заявила, что снятие ограничений, введенных из-за пандемии в РФ, может привести к росту заболеваемости. Снимать какие-либо ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно, считает она.

Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ. Срок действия теперь составляет 48 часов, а не 72, как это было ранее.



Как уточнила Попова, прибывающим в Россию необходимо сдавать два теста на коронавирус. Несмотря на наличие первого отрицательного результата, процедуру стоит повторить. Глава ведомства призвала россиян внимательно относиться к своему здоровью.

Оперштаб Московской области опубликовал рекламу с агрессивным призывом делать прививку. Агитационный листок в советской стилистике с текстом «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!» опубликован в telegram-канале штаба.

Фото: Ринат Назметдинов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что люди, которые не вакцинируются от коронавируса, должны принимать условия ограничений. Она уверена, что заставлять людей делать прививку нельзя, но и антипрививочники «должны относиться с уважением к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, а ради того, чтобы большее количество людей, окружающих себя, оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием».

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что в человеческой популяции заканчивается пандемия коронавируса. «Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», — пояснил эксперт.



Доктор Мясников считает, что бороться с антипрививочниками и пытаться из переубедить бесполезно. «Мракобеса и человека без головы не убедит никакая красная зона», — сказал он, добавив, что пропаганда «антиваксеров» вредна и опасна.

В Красноярском крае власти подали заявку в Минздрав РФ на строительство трех госпиталей. Заявка подана на строительство трех госпиталей по 100 коек в каждом и создание резерва в 6 тысячи упаковок лекарств для лечения сложных течений коронавируса в стационарах.

Фото: Максим Платонов

Митрополит Курганский Даниил заявил, что повсеместное введение QR-кодов не является богоугодным делом. Если Госдума примет закон о введении QR-кодов, региональные власти смогут ограничивать посещение храмов. При этом храмы должны всегда принимать людей, независимо от их статуса, политических взглядов и образа жизни.

В Европе каждый десятый может заразиться COVID-19 к концу этой недели

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 267 183 734 человек, 5 271 698 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (49 387 208). На второй строчке — Индия (34 656 822), на третьей — Бразилия (22 157 726), на четвертой — Великобритания (10 620 535), на пятой — Россия (9 692 411, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (791 514). За ними следуют Бразилия (616 018), Индия (473 952), Мексика (295 602), Россия (278 131).

Омикрон-штамм обнаружили уже в 57 государствах. Сведения о его присутствии поступили из всех шести регионов Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ призвали власти обратиться к населению, прежде чем вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Необходимо учитывать, как введение этой меры может повлиять на доверие общества и распространение вакцинации. Обязательная вакцинация против коронавируса является крайней мерой, когда уже испробованы все возможные варианты улучшения темпов иммунизации.

Фото: Максим Платонов

Каждый десятый человек в Европейском регионе ВОЗ заразится коронавирусом к концу текущей недели, заявил глава региональной организации Ханс Клюге. По его словам, уже ранее было предупреждение о том, что к началу следующего года могут быть потеряны еще полмиллиона жизней, если не будут предприняты срочные меры.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого выявили коронавирус. У него отсутствуют симптомы заболевания, ПЦР-тест на COVID-19 отрицательный. Тем не менее, он будет работать удаленно.

Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию «омикрона». Они смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения новой мутацией SARS-CoV-2 и обнародовали изображение при малом и большом увеличении.

У детей, заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, может проявляться необычная сыпь, заявил британский врач Дэвид Ллойд. Медик рассказал об отличиях клинических симптомов у детей и взрослых. Одним из них стали странные высыпания на коже. До 15% детей с «омикроном» сталкиваются с высыпаниями на ней.

Фото: National Institute of Korean Language

Биологи из США выяснили, что содержащийся в водорослях Monostroma nitidum рамнансульфат — полисахарид эффективно подавляет коронавирус. Эти водоросли используют для заворачивания суши. Ученые надеются, что их открытие приведет к созданию антивирусного препарата на растительной основе.

Группа ученых из Университета штата Колорадо выяснила, что мужчины чаще передают частицы коронавируса, чем женщины или дети. Ученые следили за количеством выдыхаемых ими капелек слюны и выявили закономерности в интенсивности распространения инфекции в зависимости от пола, возраста людей и громкости голоса.

Британские ученые выяснили, что пациенты с шизофренией в пять раз чаще умирают от COVID-19 и в три раза чаще попадают в больницу. При этом среди госпитализированных зараженных более половины людей с психотическими расстройствами (52,6%), не выжили по сравнению с 37,5% среди тех, у кого не было тяжелых психических заболеваний.

Ольга Шагиева