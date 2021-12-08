Главное о коронавирусе на 8 декабря: Верховный суд РТ отклонил иск против QR-кодов, первое фото «омикрона»
Верховный суд Татарстана отклонил иск противников QR-кодов
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 193 заболевших COVID-19. Всего на 8 декабря в республике зафиксировали 39 850 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 33 110 человек, в том числе 246 — за последние сутки. Умерло 1 312 человек, в том числе 5 — за последние сутки.
- Верховный суд РТ отказал в удовлетворении иска группы граждан о признании недействительным постановления Кабинета министров РТ за №208 от 19 марта 2020 года «О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции» и последующих редакций этого нормативного акта. Заявители собираются обжаловать это решение в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции. На заседание, которое прошло накануне, несколько истцов явились в полосатых рубашках в знак протеста против введения QR-кодов, которое, по их мнению, нарушает несколько статей Конституции РФ и ряд федеральных законов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Набережных Челнах оштрафовали собственника торгового павильона, который пускал в магазин людей без QR-кодов. Суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.
- В Татарстане зарегистрировано еще пять случаев смерти от COVID-19. Умерли женщина 1937, 1939, 1946, 1948 и 1959 годов рождения. Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.
- В Татарстане от работы отстранили 30 не привившихся от коронавируса учителей, заявил глава Минобрнауки региона Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира в Instagram. Это связано с постановлением об об обязательной вакцинации.
Почти 90 миллиардов рублей на поддержку ОМС
За последние сутки в России выявлено 30 752 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 976 человек. Число зараженных выросло до 9 895 597 человек, а выздоровевших — до 602 067 человек.
Зафиксирована 1 179 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 284 823 человека.
За последние сутки проведено 446 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 664 134 человека.
- Правительство России дополнительно выделило еще порядка 89 млрд рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в пандемию. Средства пойдут в том числе на лечение пациентов с коронавирусом.
- В России ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. Рост заболеваемости наблюдается в 11 регионах страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, ситуация осложняется появлением нового штамма «омикрон». Пока неизвестно, какое влияние он окажет на общую картину.
- За неделю в России на 11% снизилось число болеющих COVID-19 граждан, находящихся под наблюдением медперсонала, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что по стране доля свободного коечного фонда составляет 25%.
- Новый штамм коронавируса «омикрон» быстрее может вызывать пневмонию, заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. Как рассказал эксперт, омикрон-штамм более способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Пневмония может развиться за 3–5 дней.
- Роспотребнадзор установил карантин для прибывших из ЮАР и Китая. Мера касается прибывших из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии и Королевства Эсватини, а еще из Гонконга.
- Около 200 человек, прибывших из Южно-Африканской Республики в Россию, поместили в обсерватор из-за подозрений на коронавирус, 24 из них госпитализировали, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Для госпитализации основанием служит любое недомогание, в особенности это касается повышения температуры.
- Анна Попова заявила, что снятие ограничений, введенных из-за пандемии в РФ, может привести к росту заболеваемости. Снимать какие-либо ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно, считает она.
- Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ. Срок действия теперь составляет 48 часов, а не 72, как это было ранее.
- Как уточнила Попова, прибывающим в Россию необходимо сдавать два теста на коронавирус. Несмотря на наличие первого отрицательного результата, процедуру стоит повторить. Глава ведомства призвала россиян внимательно относиться к своему здоровью.
- Оперштаб Московской области опубликовал рекламу с агрессивным призывом делать прививку. Агитационный листок в советской стилистике с текстом «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!» опубликован в telegram-канале штаба.
- Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что люди, которые не вакцинируются от коронавируса, должны принимать условия ограничений. Она уверена, что заставлять людей делать прививку нельзя, но и антипрививочники «должны относиться с уважением к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, а ради того, чтобы большее количество людей, окружающих себя, оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием».
- Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что в человеческой популяции заканчивается пандемия коронавируса. «Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», — пояснил эксперт.
- Доктор Мясников считает, что бороться с антипрививочниками и пытаться из переубедить бесполезно. «Мракобеса и человека без головы не убедит никакая красная зона», — сказал он, добавив, что пропаганда «антиваксеров» вредна и опасна.
- В Красноярском крае власти подали заявку в Минздрав РФ на строительство трех госпиталей. Заявка подана на строительство трех госпиталей по 100 коек в каждом и создание резерва в 6 тысячи упаковок лекарств для лечения сложных течений коронавируса в стационарах.
- Митрополит Курганский Даниил заявил, что повсеместное введение QR-кодов не является богоугодным делом. Если Госдума примет закон о введении QR-кодов, региональные власти смогут ограничивать посещение храмов. При этом храмы должны всегда принимать людей, независимо от их статуса, политических взглядов и образа жизни.
В Европе каждый десятый может заразиться COVID-19 к концу этой недели
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 267 183 734 человек, 5 271 698 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (49 387 208). На второй строчке — Индия (34 656 822), на третьей — Бразилия (22 157 726), на четвертой — Великобритания (10 620 535), на пятой — Россия (9 692 411, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (791 514). За ними следуют Бразилия (616 018), Индия (473 952), Мексика (295 602), Россия (278 131).
- Омикрон-штамм обнаружили уже в 57 государствах. Сведения о его присутствии поступили из всех шести регионов Всемирной организации здравоохранения.
- В ВОЗ призвали власти обратиться к населению, прежде чем вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Необходимо учитывать, как введение этой меры может повлиять на доверие общества и распространение вакцинации. Обязательная вакцинация против коронавируса является крайней мерой, когда уже испробованы все возможные варианты улучшения темпов иммунизации.
- Каждый десятый человек в Европейском регионе ВОЗ заразится коронавирусом к концу текущей недели, заявил глава региональной организации Ханс Клюге. По его словам, уже ранее было предупреждение о том, что к началу следующего года могут быть потеряны еще полмиллиона жизней, если не будут предприняты срочные меры.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого выявили коронавирус. У него отсутствуют симптомы заболевания, ПЦР-тест на COVID-19 отрицательный. Тем не менее, он будет работать удаленно.
- Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию «омикрона». Они смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения новой мутацией SARS-CoV-2 и обнародовали изображение при малом и большом увеличении.
- У детей, заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, может проявляться необычная сыпь, заявил британский врач Дэвид Ллойд. Медик рассказал об отличиях клинических симптомов у детей и взрослых. Одним из них стали странные высыпания на коже. До 15% детей с «омикроном» сталкиваются с высыпаниями на ней.
- Биологи из США выяснили, что содержащийся в водорослях Monostroma nitidum рамнансульфат — полисахарид эффективно подавляет коронавирус. Эти водоросли используют для заворачивания суши. Ученые надеются, что их открытие приведет к созданию антивирусного препарата на растительной основе.
- Группа ученых из Университета штата Колорадо выяснила, что мужчины чаще передают частицы коронавируса, чем женщины или дети. Ученые следили за количеством выдыхаемых ими капелек слюны и выявили закономерности в интенсивности распространения инфекции в зависимости от пола, возраста людей и громкости голоса.
- Британские ученые выяснили, что пациенты с шизофренией в пять раз чаще умирают от COVID-19 и в три раза чаще попадают в больницу. При этом среди госпитализированных зараженных более половины людей с психотическими расстройствами (52,6%), не выжили по сравнению с 37,5% среди тех, у кого не было тяжелых психических заболеваний.
комментарии
Они не защищают своих граждан!