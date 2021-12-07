Мурашко заявил о снижении в России заболеваемости COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За неделю в России на 11% снизилось число болеющих COVID-19 граждан, находящихся под наблюдением медперсонала. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил, что по стране доля свободного коечного фонда составляет 25%. А среди переболевших коронавирусом порядка 85% обращаются за медицинской помощью с осложнениями и обострениями. Чтобы свести к минимуму риски для здоровья, переболевшим рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию.

Фото: Ринат Назметдинов

Также в течение двух дней 89 млрд рублей направят в регионы страны для оплаты медпомощи по ОМС, сообщает телеграм-канал российского правительства.

Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 65 млн россиян. Это свыше 62% от численности взрослого населения. Среди жителей страны старше 60 лет доля привитых составила 61,7%.

За минувшие сутки в РФ подтвердились 31 096 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 9 864 845 россиян. В общей сложности выздоровел 8 565 091 человек, в том числе 34 615 — за последние сутки.

Диана Жиленкова