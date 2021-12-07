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Мишустин: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 11 регионах России

17:36, 07.12.2021
Мишустин: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 11 регионах России
Фото: Максим Платонов (архив)

В России ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. Рост заболеваемости наблюдается в 11 регионах страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, ситуация осложняется появлением нового штамма «омикрон». Пока неизвестно, какое влияние он окажет на общую картину. Нужно быть готовыми к развитию любого сценария. Мишустин отметил, что подготовка обновленного плана действий по борьбе с новым штаммом коронавируса подходит к концу, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад подготовить такой план поручил президент страны Владимир Путин. Так, правительству РФ нужно было повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления нового штамма COVID-19 и т.д.

Диана Жиленкова
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