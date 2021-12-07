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В ВОЗ заявили, что к концу недели каждый десятый житель Европы будет инфицирован COVID-19

14:17, 07.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ заявили, что к концу недели каждый десятый житель Европы будет инфицирован COVID-19
Фото: Ринат Назметдинов

Каждый десятый человек в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заразится коронавирусом к концу текущей недели. Об этом заявил глава региональной организации Ханс Клюге.

По его словам, уже ранее было предупреждение о том, что к началу следующего года могут быть потеряны еще полмиллиона жизней, если не будут предприняты срочные меры. Спустя месяц инфекция унесла жизни еще 120 тысяч человек, также заразились COVID-19 10 млн жителей региона.

Фото: Максим Платонов

Клюге отметил, что в преддверии конца года и праздников смертность от коронавируса достигла высокого плато. Ежесуточно от инфекции умирают более четырех тысяч человек — это в два раза больше, чем в сентябре этого года, передает ТАСС.

Недавно в ВОЗ рассказали, что нет необходимости в разработке новой вакцины от коронавируса из-за распространения омикрон-штамма.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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