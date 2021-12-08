Эксперт: омикрон-штамм вызывает пневмонию за 3–5 дней

Новый штамм коронавируса «омикрон» быстрее может вызывать пневмонию. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

Как рассказал эксперт, омикрон-штамм более способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей.

«Поэтому «омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно. При заражении «стареньким» коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней. За это время можно было приехать из самой дальней деревни в больницу, где тебе окажут квалифицированную помощь. Сейчас это 3–5 дней», — сообщил Семенов в интервью «Известиям».

Впервые омикрон-штамм коронавируса в РФ обнаружили вчера. Он подтвердился у двух граждан, прибывших из ЮАР.



Ольга Шагиева