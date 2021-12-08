У детей с «омикроном» может проявиться необычная сыпь

У детей, заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, может проявляться необычная сыпь. Об этом в эфире Sky News заявил британский врач Дэвид Ллойд.

Медик рассказал об отличиях клинических симптомов у детей и взрослых. Одним из них стали странные высыпания на коже. До 15% детей с «омикроном» сталкиваются с высыпаниями на ней.

«Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь», — сказал специалист.



Ранее эксперт рассказал, что омикрон-штамм более способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Это приводит к тому, что пневмония развивается за 3—5 дней.



Ольга Шагиева