В Татарстане от работы отстранили 30 не привитых от коронавируса учителей

В Татарстане от работы отстранили 30 не привившихся от коронавируса учителей. Об этом заявил глава Минобрнауки региона Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира в Instagram.

«Есть постановление об обязательной вакцинации. А сотрудники школ работают с детьми. Система образования любит дисциплину, порядок, чистоту, честность и открытость», — сказал министр, добавив, что от коронавируса необходимо привиться.

Со вчерашнего дня в Татарстане по требованию Роспотребнадзора должны быть отстранены от работы или переведены на удаленный формат занятости все не привитые от коронавируса сотрудники предприятий и организаций.

Ольга Шагиева