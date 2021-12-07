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В Татарстане от работы отстранили 30 не привитых от коронавируса учителей

12:08, 07.12.2021
В Татарстане от работы отстранили 30 не привитых от коронавируса учителей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане от работы отстранили 30 не привившихся от коронавируса учителей. Об этом заявил глава Минобрнауки региона Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира в Instagram.

«Есть постановление об обязательной вакцинации. А сотрудники школ работают с детьми. Система образования любит дисциплину, порядок, чистоту, честность и открытость», — сказал министр, добавив, что от коронавируса необходимо привиться.

Со вчерашнего дня в Татарстане по требованию Роспотребнадзора должны быть отстранены от работы или переведены на удаленный формат занятости все не привитые от коронавируса сотрудники предприятий и организаций.

Ольга Шагиева
ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан

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