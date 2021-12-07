В ВОЗ призвали власти обратиться к населению, прежде чем вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Обязательная вакцинация против коронавируса является крайней мерой, когда уже испробованы все возможные варианты улучшения темпов иммунизации. Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, прежде чем вводить обязательную вакцинацию и другие меры, необходимо обратиться к обществу. Клюге отметил, что необходимо учитывать, как введение обязательной прививки может повлиять на доверие общества и распространение вакцинации.

Фото: Максим Платонов (архив)

«То, что приемлемо в одном обществе и сообществе, может быть неэффективным и неприемлемым в другом», — передает слова Клюге ТАСС.

Также глава Европейского регионального бюро ВОЗ заявил, что обязательные меры не должны увеличивать социальное неравенство в доступе к медицинским и социальным услугам. Любая ограничительная мера должна заботиться о психическом здоровье и благополучии.

Сегодня Клюге заявил, что к концу недели каждый десятый житель Европы будет инфицирован коронавирусом.

Диана Жиленкова