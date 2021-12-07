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Иммунолог Жемчугов: пандемия в человеческой популяции заканчивается

20:54, 07.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Иммунолог Жемчугов: пандемия в человеческой популяции заканчивается
Фото: realnoevremya.ru

В человеческой популяции заканчивается пандемия коронавируса, такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», — приводит его слова «РИА Новости».

Конкретные сроки окончания пандемии будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%, сказал Жемчугов.

Фото: realnoevremya.ru

За неделю в России на 11% снизилось число болеющих COVID-19 граждан, находящихся под наблюдением медперсонала.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:20
    Сказали бы вы там Жемчугову,чтобы сидел у себя и не занимал место пустыми предположениями,а не то только обстановку и воздух портят.
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