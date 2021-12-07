Иммунолог Жемчугов: пандемия в человеческой популяции заканчивается

В человеческой популяции заканчивается пандемия коронавируса, такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.



«Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», — приводит его слова «РИА Новости».

Конкретные сроки окончания пандемии будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%, сказал Жемчугов.

Фото: realnoevremya.ru

За неделю в России на 11% снизилось число болеющих COVID-19 граждан, находящихся под наблюдением медперсонала.

Маргарита Головатенко