Главное к утру: на повышение МРОТ направят 30 млрд, зарезервированные под трассу земли, победа «Ак Барса»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 19 ноября:
- Президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МИД заявил, что России необходимо добиться долгосрочных гарантий безопасности со стороны Запада. По словам российского лидера, снижение военно-политической напряженности представляет интерес не только для России, но и для мира. «Нужно уже обязательно ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности».
- На повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году из федерального бюджета направят порядка 30 млрд рублей, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. В связи с решением президента РФ выплаты возрастут для 16 млн граждан. К ним относятся получатели детских пособий, пособий по временной нетрудоспособности, а еще федеральных и региональных социальных доплат к пенсии.
- Получивший распространение в Татарстане холдинг Life is Good внесен Центробанком в список организаций с признаками финансовой пирамиды, сообщается на сайте ЦБ РФ. Речь идет о потребительском кооперативе по улучшению качества жизни BestWay («Бест Вей»). За деятельностью холдинга Банк России наблюдал уже давно. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но работает в разных регионах страны.
- Более 530 участков в Лаишевском районе Татарстана зарезервировали для строительства автодороги федерального значения Р-239 Казань — Оренбург с обходом села Сокуры. Строить и реконструировать будут дорогу Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан на участке 20+238 — 43+500 км с обходом села Сокуры.
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказалась о ситуации, сложившейся с детьми челнинской активистки Агины Алтынбаевой. По словам Волынец, отбирать у родителей их детей можно лишь в случаях, когда нахождение ребенка с родителями становится опасным для его жизни. Во всех остальных случаях ребенка нужно оставлять в семье, даже если человек признан психически нездоровым.
- После массового отравления студентов метанолом в Казани полиция задержала еще одного подозреваемого в сбыте несертифицированного алкоголя. Им оказался 41-летний житель столицы Татарстана. Выяснилось, что задержанный покупал в разных регионах России спиртосодержащую продукцию и продавал ее в пятилитровой таре.
- Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одержал победу на встрече с рижским «Динамо». Итог встречи — 3:1 в пользу «Ак Барса». В составе казанского клуба шайбы забросили Артем Лукоянов, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил. В субботу казанцы сыграют в Нижнем Новгороде против «Торпедо».
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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