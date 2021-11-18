На повышение прожиточного минимума и МРОТ в 2022 году направят 30 млрд рублей

Фото: Анна Сейтумерова

На повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году из федерального бюджета направят порядка 30 млрд рублей, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.



В связи с решением президента РФ выплаты возрастут для 16 млн граждан. К ним относятся получатели детских пособий, пособий по временной нетрудоспособности, а еще федеральных и региональных социальных доплат к пенсии.

От прожиточного минимума рассчитываются социальные выплаты для семей с детьми и социальные доплаты к пенсиям. Размер МРОТ влияет на минимальный размер больничного, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Решение о повышении прожиточного минимума и МРОТ в 2022 году в четверг принял президент РФ Владимир Путин. Решение принято в связи с ростом инфляции.

Прожиточный минимум в следующем году вырастет на тысячу рублей — до 12 654 рубля, МРОТ поднимется на 8,6% — до 13 тысяч 870 рублей в месяц.

Маргарита Головатенко