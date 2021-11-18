Новости спорта

21:15 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

ХК «Ак Барс» обыграл «Динамо» со счетом 3:1

20:39, 18.11.2021
ХК «Ак Барс» обыграл «Динамо» со счетом 3:1
Фото: instagram.com/akbars.fan

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одержал победу на встрече с рижским «Динамо». Итога встречи — 3:1 в пользу «Ак Барса».

В составе казанского клуба шайбы забросили Артем Лукоянов, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил

В субботу казанцы сыграют в Нижнем Новгороде против «Торпедо».

Ранее Казанский «Ак Барс» обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Матч проходил в Москве. Тогда единственный гол в игре забил нападающий Никита Дыняк.

Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также