ХК «Ак Барс» обыграл «Динамо» со счетом 3:1
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одержал победу на встрече с рижским «Динамо». Итога встречи — 3:1 в пользу «Ак Барса».
В составе казанского клуба шайбы забросили Артем Лукоянов, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил
В субботу казанцы сыграют в Нижнем Новгороде против «Торпедо».
Ранее Казанский «Ак Барс» обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Матч проходил в Москве. Тогда единственный гол в игре забил нападающий Никита Дыняк.
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