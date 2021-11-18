Волынец высказалась о ситуации с детьми Агины Алтынбаевой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказалась о ситуации, сложившейся с детьми челнинской активистки Агины Алтынбаевой.



По словам Волынец, отбирать у родителей их детей можно лишь в случаях, когда нахождение ребенка с родителями становится опасным для его жизни. Во всех остальных случаях ребенка нужно оставлять в семье, даже если человек признан психически нездоровым.

Уполномоченный по правам ребенка заявила, что в случае, если поведение человека рассматривается как противозаконное — это должны зафиксировать соответствующие органы, которые уполномочены привлекать человека к ответственности.

«Но это не означает, что она [Алтынбаева] должна быть лишена родительских прав. Я считаю, что нельзя лишать родительских прав только для того, чтобы кого-то там просто приструнить», — сообщила Волынец «Казанским ведомостям».

Фото: realnoevremya.ru

Накануне скандальную активистку из Набережных Челнов Агину Алтынбаеву после обысков у нее дома отвезли в психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением в Казани. Решение о необходимости психиатрической экспертизы Алтынбаевой суд принял по ходатайству дознавателя полиции. Вечером стало известно, что Алтынбаеву отпустили домой.

По распространенной информации, старший сын челнинки отправлен в приют, средний сын находится розыске, а у младшего есть законный представитель — отец. Однако последний сейчас в отъезде по работе, решается вопрос о помещении мальчика в дом ребенка до возвращения отца.

Маргарита Головатенко