Татарстан зарезервировал более 530 участков в Лаишевском районе для строительства трассы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Более 530 участков в Лаишевском районе Татарстана зарезервировали для строительства автодороги федерального значения Р-239 Казань — Оренбург с обходом села Сокуры. Постановление опубликовано на сайте правительства на официальном портале правовой информации РТ.



Строить и реконструировать будут дорогу Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан на участке 20+238 — 43+500 км с обходом села Сокуры.

Участки резервируются на 3 года. Права собственников ограничиваются в части возведения жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, строительства водных объектов и мелиоративных работ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» выбрало разработчика рабочей документации по реконструкции трассы Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. Подготовить проект предстоит АО «Институт проектирования транспортных сооружений» («Транспроект»).

Маргарита Головатенко