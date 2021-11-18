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Путин призвал МИД добиться со стороны Запада гарантий безопасности

20:19, 18.11.2021
Путин призвал МИД добиться со стороны Запада гарантий безопасности
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МИД заявил, что России необходимо добиться долгосрочных гарантий безопасности со стороны Запада.

По словам российского лидера, снижение военно-политической напряженности представляет интерес не только для России, но и для мира.

«Нужно уже обязательно ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности», — цитирует Путина RT.

Фото: pxhere.com

Сегодня Путин заявил, что действия западных стран в Черном море выходят за рамки — стратегические бомбардировщики летают на расстоянии 20 км от государственной границы.

Маргарита Головатенко
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