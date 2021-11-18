Путин призвал МИД добиться со стороны Запада гарантий безопасности

Президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МИД заявил, что России необходимо добиться долгосрочных гарантий безопасности со стороны Запада.



По словам российского лидера, снижение военно-политической напряженности представляет интерес не только для России, но и для мира.

«Нужно уже обязательно ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности», — цитирует Путина RT.

Фото: pxhere.com

Сегодня Путин заявил, что действия западных стран в Черном море выходят за рамки — стратегические бомбардировщики летают на расстоянии 20 км от государственной границы.

Маргарита Головатенко