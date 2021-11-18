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ЦБ нашел признаки финпирамиды у распространенного в Татарстане холдинга «Life is Good»

22:56, 18.11.2021
ЦБ нашел признаки финпирамиды у распространенного в Татарстане холдинга «Life is Good»
Фото: wikipedia.org / NVO

Получивший распространение в Татарстане холдинг «Life is Good» внесен Центробанком в список организаций с признаками финансовой пирамиды, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Речь идет о потребительском кооперативе по улучшению качества жизни BestWay («Бест Вей»). За деятельностью холдинга Банк России наблюдал уже давно. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но работает в разных регионах страны.

Фото: realnoevremya.ru

В июне Центробанк включил в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке организацию «Финико». В декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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