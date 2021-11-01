Главное за выходные: мировой рекорд на этапе Кубка мира по плаванию в Казани, G20 ограничат потепление климата
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 1 ноября:
- В выходные дни жителей 12-го подъезда дома 48/20, где взорвался газ, не заселяли в свои квартиры. Они продолжают проживать в гостинице, которая оплачивается за счет исполкома Набережных Челнов. В понедельник в этом подъезде будет работать дополнительная техническая лаборатория, которая проверит работу газоснабжения. Лишь после проведения всех проверок жителей заселят. В настоящее время все 15 квартир 10-го подъезда уже заселили: жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
- Организатор финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин не считает себя виновным в ее развале. В развале финансовой пирамиды Доронин считает виновными своих партнеров — Марата и Эдварда Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича. По его словам, платформа работала без сбоев и остановок почти три года.
- Участники саммита G20 в Риме достигли соглашения по формулировкам «климатической» части финального коммюнике. В нем будет содержаться положение по ограничению потепления климата на 1,5 градуса. Достижение нулевого уровня выбросов в проекте заявления обозначили 2060 годом. Стороны продолжают переговоры по приверженности отказу от угольной промышленности и финансирования производства энергии из этого вида топлива.
- Умер заслуженный деятель искусств Татарстана Зуфар Низамов. Ему было 72 года. Он окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет, занимался в экспериментальной студии «Сенеж» в Москве.
- Австралиец Кайл Чалмерс установил первый мировой рекорд в казанском бассейне. Он обновил достижение, установленное 13 лет назад французом Амари Лево. Кайл Чалмерс преодолел 100 метров вольным стилем за 44,84 секунды. Второе и третье места у россиян Владимира Морозова (46,32) и Климента Колесникова (46,35).
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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