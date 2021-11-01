Австралиец Кайл Чалмерс установил мировой рекорд на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

Австралиец Кайл Чалмерс установил первый мировой рекорд в казанском бассейне. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Он обновил достижение, установленное 13 лет назад французом Амари Лево. Кайл Чалмерс, преодолел 100 метров вольным стилем за 44,84 секунды.

Второе и третье места у россиян Владимира Морозова (46,32) и Климента Колесникова (46,35).

Фото: Максим Платонов (архив)

— Я мечтал о рекорде, но не скажу, что планировал его сегодня. Я знал, что нужно сделать, чтобы побить рекорд, и я рад, что мне это удалось, — рассказал Чалмерс.

Пловцы из Казани завоевали бронзу в смешанной эстафете на дистанции 4х50 метров на этапе Кубка мира по плаванию. Россияне завоевали четыре золотые, 13 серебряных и 17 бронзовых наград на этапе Кубка мира на короткой воде.



Татьяна Леухина