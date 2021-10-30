Умер татарстанский художник Зуфар Низамов
Умер заслуженный деятель искусств Татарстана Зуфар Низамов. Ему было 72 года. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Он окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет, занимался в экспериментальной студии «Сенеж» в Москве.
Выполнял работы по художественному решению городов Пущино, Лениногорска, казанских заводов «ЭВМ», «Радиоприбор», сел Ленино-Кокушкино, Верхний Услон, Центральной площади Казани, Татарского культурного центра в Марий Эл и многих других.
Низамов участвовал во всесоюзных, всероссийских, зональных, международных и многих республиканских и городских выставках. Его работы закупали галереи Москвы, Германии, Государственный музей изобразительных искусств Татарстана и частные коллекционеры США, Франции, Голландии, Югославии.
В начале сентября умер художник-реставратор, участвовавший в реставрации фресок старинных соборов Татарстана, Валерий Косушкин.
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