В Челнах власти провели еще одну встречу с жителями дома 48/20, где взорвался газ

В выходные дни жителей 12 подъезда дома 48/20, где взорвался газ, не будут заселять в свои квартиры. Они продолжат проживать в гостинице, которая оплачивается за счет исполкома Набережных Челнов. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В понедельник в этом подъезде будет работать дополнительная техническая лаборатория, которая проверит работу газоснабжения. Лишь после проведения всех проверок жителей заселят.



В настоящее время все 15 квартир 10 подъезда уже заселили: жизни и здоровью людей ничего не угрожает.



Фото: realnoevremya.ru

Личные вещи владельцев квартир вывозятся за счет исполкома на хранение. Имущество описывается вместе с работниками управляющей компании и представителями администрации Автозаводского района, чтобы в последующем жители могли получить компенсацию.

И.о. руководителя исполкома Челнов Илья Зуев заявил, что меры поддержки окажут поэтапно: сначала пострадавшие получат республиканские выплаты, после — городские.

И.о. начальника управления социальной защиты Рауля Якупова добавила, что денежные средства будут выплачиваться по нескольким категориям: тем, кому был причинен вред здоровью (тяжкий, средний, легкий); тем, кто утратил имущество полностью или частично. Обратиться за выплатой можно в течение шести месяцев после происшествия.

Семьи работников ПАО «КАМАЗ», пострадавшие от взрыва газа, также получат финансовую помощь, дополнительную к городской. Работники завода смогут заселиться на территорию “КАМАЗжилбыта” на время восстановления 11 подъезда.

Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прибыл к дому 48/20. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина