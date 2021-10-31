СМИ: страны G20 договорились ограничить потепление климата на 1,5 градуса

Фото: Максим Платонов (архив)

Участники саммита G20 в Риме достигли соглашения по формулировкам «климатической» части финального коммюнике. В нем будет содержаться положение по ограничению потепления климата на 1,5 градуса. Об этом сообщает газета la Repubblica со ссылкой на дипломатические источники.

Достижение нулевого уровня выбросов в проекте заявления обозначили 2060 годом. Стороны продолжают переговоры по приверженности отказу от угольной промышленности и финансированию производства энергии из этого вида топлива.

В сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отмечал, что «мир движется к катастрофе», а именно к потеплению на 2,7 градуса вместо 1,5 градуса. Это связано с тем, что страны увеличивают выбросы парниковых газов. По оценке Гутерриша, развитым странам необходимо ежегодно направлять $100 миллиардов на принятие мер в сфере климата.

Татьяна Леухина