Основатель Finiko Кирилл Доронин заявил, что не считает себя виновным в развале пирамиды

Организатор финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин не считает себя виновным в ее развале. Об этом он заявил в интервью автору программы «Расследование Эдуарда Петрова» на телеканале «Россия 24».

В развале финансовой пирамиды Доронин считает виновными своих партнеров — Марата и Эдварда Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича. По его словам, платформа работала без сбоев и остановок почти три года.

— Абсолютно ни с чем не согласен, вину и инкриминируемые мне деяния я не признаю.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале октября Доронина и троих его соратников этапировали в Москву. Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы объявлены в международный розыск. Всех семерых обвиняют в мошенническом привлечении и хищении средств граждан в составе организованной группы на сумму не меньше 250 млн рублей, при этом сами потерпевшие оценивают ущерб в миллиард с лишним.



Татьяна Леухина