Ужасы казанского краеведения: «памятник Сталину», соседи Галы Дали и байки о котах

Ошибки казанских экскурсоводов и краеведов. Часть 1

Фото: Роман Хасаев

Казань один из туристических центров России. Во время новогодних праздников столица Татарстана примет тысячи гостей, которые захотят поближе познакомиться с достопримечательностями города и историями, связанными с ними. Тут к ним на помощь приходят местные экскурсоводы и краеведы, готовые подробно рассказать туристу о каждом уголке. Только зачастую можно услышать совершенно противоречивые сведения. Казанский краевед и колумнист «Реального времени» специально для нашей интернет-газеты начинает цикл колонок, посвященных ошибкам горе-историков и гидов-любителей.

А был ли памятник?

Появление этих заметок легко объяснимо. В наступающем году, в связи с чемпионатом мира по футболу, в Казани побывает много туристов. Турист же — существо любознательное — и не упустит возможности повидать наши достопримечательности. Перед поездкой в Казань он наверняка пройдется по сетевым ресурсам, некоторые раскошелятся на путеводители и практически все обречены слушать экскурсоводов.

Автор заметок далек от мысли давать советы как по организации экскурсионного дела, так и по методике экскурсий — это не его епархия. Его больше интересует содержательная сторона экскурсий. Экскурсовод может обладать прекрасной дикцией, отличными манерами, умением по минутам рассчитать свой рассказ. Но при этом рассказать, что «ходят упорные слухи, что Гала приезжала в Казань по наследственным делам и поселилась в знаменитом доме Ушковой, где сейчас располагается Национальная библиотека РТ. А соседом ее был не кто иной, как известный ученый Евгений Завойский». Ну или о памятнике Орджоникидзе в Соцгороде, который, оказывается, есть переделанный памятник Сталину. Или о расстрелянном архитекторе Дома печати (вариант: Мергасовского дома).

Состояние того, что обычно понимается под словом «краеведение» в Казани безрадостно. Есть замечательные, порой просто образцовые, работы как профессиональных историков, так и любителей. Но основной массив текстов краеведческой направленности представляет собой груду полуграмотных, нелепых, порой анекдотических сочинений. И нет признаков, что груда эта станет редеть и уменьшаться.

Памятника Сталину не было на площади 1 Мая ни в 1951-м, ни в каком-либо еще году



Сейчас времена интернета, и вполне естественно, что при подготовке маршрута экскурсовод не минует поиска в сети, прежде всего в Википедии — сейчас такой поиск закрепился на уровне инстинкта. И вот что он там находит, например, о площади 1 Мая:

«На площади 1 Мая существовал с 1895 года и был снесен в 1918 году памятник Александру II. В рамках выполнения ленинского плана монументальной пропаганды на пьедестале от снесенного памятника Александру II 1 мая 1920 года был установлен памятник «Монумент труда», или «Освобожденный труд». Затем на этом месте был установлен памятник Ленину. В 1951 году памятник Ленину было решено переместить на новую главную площадь города — площадь Свободы, а на площади 1 мая был установлен памятник Сталину, который простоял несколько лет» — пишут википедисты. На деле заменивший памятник царю монумент не имеет отношения к ленинскому плану, памятник Ленину хотели поставить, но дальше примерки дело не пошло, памятника же Сталину не было на площади 1 Мая ни в 1951-м, ни в каком-либо еще году.

Жалко выглядит статья из Википедии о другой площади — площади Свободы. К ахинее про памятник Сталину добавлены того же свойства сведения о «сквере с памятником Кутузову».

Вот статья об улице Горького. Неправда в ней начинается уже со сведений о названии: «В 1924 году название улицы было изменено в честь Максима Горького». И продолжается фразой «Самыми ранними строениями на улице можно назвать крупный дом Кекина, который по проекту И.П. Бессонова построили около 1850 года».

И продолжается фразой «Самыми ранними строениями на улице можно назвать крупный дом Кекина, который по проекту И.П. Бессонова построили около 1850 года». Фото Романа Хасаева



Ошибка профессора

Но экскурсовод хочет перейти от Википедии к чему-то солидному, написанному не амбициозными шестиклассниками, а солидными авторами-профессионалами. Вот третья книга замечательного издательского проекта ТК «DOMO». В этой книге собраны сочинения Э.Т. Турнерелли, касающиеся Казани как на языке оригинала, так и в русском переводе.

Существенной частью книги (более трети объема) является сочинение трех университетских историков — докторов наук (nomina sunt odiosa), двое из которых имели на то время и профессорское звание. Называется сочинение «Казанское житье» и находится в русле модного сейчас в исторической науке направления — истории повседневности. Вообще-то можно было бы и не обращать внимание на то, как под пером авторов скульптор Гальберг стал Гольбергом, Казанское общество водоснабжения — «Обществом казанского водоснабжения», губернатор Жеванов стал Живановым, бани Соболевых стали «банями Соболевского», мотоцикл «Цюндапп» назван «Циндапом». И даже на то, что вполне образованные люди изъясняются так: «В интерьере жителя Казани» и, описывая музыкальные пристрастия казанцев, пишут названия известнейших групп Boney М., Smokie и Queen как «Boni M», «Smoki» и «Quin».

Гораздо хуже, что авторы несостоятельны именно в выбранной для себя теме. «Прибывшие в Казань в 1882 году немецкие ученые во главе с естествоиспытателем О. Финшем признавали», — пишут авторы. Но Отто Финш был в Казани только в 1876 году, а в 1882 он находился в Океании.

«Если верить дневниковым записям казанского архиепископа Серапиона, в январе 1803 года ртуть в термометре опускалась до 47 градусов мороза», — продолжают удивлять нас три доктора наук. Родительски поясняю докторам, что ртуть замерзает при –39°C и уже никуда опускаться не может. Более чем вероятно, что при минус 39 она замерзала и в 1803 году.

«Телефон появился в городе в 1882 году. Он с самого начала находился в государственной монополии», — пытаются обмануть меня авторы. Но я твердо знаю, что до 1888 года телефонные линии в Казани были частными.

Точно так же трем докторам исторических наук не удастся ввести меня в заблуждение и насчет того, когда появилась первая телефонная связь с Москвой: она появилась только в 1926, а совсем не в 1905 году.

От связи к транспорту. «В первые годы существования конка обслуживала в основном центральную часть города» — самоуверенно утверждают авторы. И напрасно: сначала были открыты две линии: «Волжская» — от Толчка до Дальнего устья и «Проломная» — от Толчка по Проломной улицы через Рыбную площадь до церкви Сошествия Св. Духа в Суконной слободе. Так что центр сразу получил соединение с окраинами (разумеется, не со всеми сразу).

«В первые годы существования конка обслуживала в основном центральную часть города», — самоуверенно утверждают авторы. И напрасно



Совершенно фантастическим являются слова о том, что «электрические вагоны стали возить горожан через Кизическую дамбу». Всем, кто хотя бы в общих чертах знаком с историей казанского трамвая, известно, что по этой дамбе трамвай пошел не в 1900 году, а спустя более тридцати лет.

Для меня всегда было загадкой, как можно писать о каком-либо предмете, не имея о нем представления. Вот как представляют себе авторы старый казанский водопровод:

«Общество казанского водоснабжения проложило трубы с питьевой водой от ключей деревни Пановка до Арского поля, где был оборудован бассейн. Воду из этого бассейна водовозы развозили в бочках по домам и продавали ее обывателям. Оттуда же пожарные брали воду для тушения огня, возникавшего в центральной части города».

Так и видится картина: в центре города пожар, а пожарные лошади мчатся на Арское поле, чтобы из бассейна заправиться водой и уже оттуда снова скакать в центр. Но наши предки не были идиотами. И бассейном именовался не некий открытый водоем, а очень хорошо закрытый каменный резервуар, который и сейчас находится на участке Водоканала на ул. Горького. Этот резервуар служил для снабжения водой нижней части города. Арский резервуар (или «бассейн») был рассчитан на 200 тыс. ведер воды и разделялся поперечной стенкой на две части — расходную и запасную, из которых каждая имеет по 21,3 м в длину и ширину, 2,7 м в высоту. Резервуар наполнялся двумя 4-дюймовыми ответвлениями главной магистрали, проложенной по его верху и входящей в распределительную камеру Арского резервуара. Оборудование распределительной камеры Арского резервуара позволяло в случае необходимости (например, при пожаре) снабжать нижнюю часть Казани водой помимо резервуара. На линиях старого казанского водопровода было 220 пожарных кранов и больше десятка пожарных водоемов. Пожарные линии регулярно проверялись городскими служащими на предмет обеспечения должного давления воды. А водовозы наполняли свои бочки водой не у бассейна, а у водоразборных будок. И все сказанное не секрет: об этом еще в 1913 году рассказал в своей книжке барон А.А. Типольт, директор казанского водопровода.

«Для заболевших казанских бедняков устраивались холерные бараки. В 1848 году такой барак был при Стекольном заводе в пригороде Казани (ныне поселок Васильево)» — из этой фразы понятно, что все три автора слабо знают как Казань, так и Васильево. Докторам исторических наук, взявшимся писать о Казани, не помешало бы знать, что стекольный завод в Васильеве купец П.М. Богданов основал спустя 53 года после описываемых событий. И что совсем другой стекольный завод (он же старообрядческий «Стекольный скит») был на окраине Казани — он находился в полуверсте к западу от старого здания вокзала и отмечен на всех старых планах города.

Стекольный завод (он же Стекольный скит) у пляжа «Локомотив». Васильевский стекольный завод тут совсем ни при чем



Где жила супруга Сальвадора Дали

Старательный экскурсовод не упустит возможности использовать свежие материалы из газет. Желательно, конечно, чтобы и авторы, и сами газеты были солидными. Вот «Российская газета», куда уж солидней. И вот ее казанский корреспондент: не просто лауреат премии «Биллур калам», но лауреат этой премии в номинации «Имя в журналистике» — тоже с солидностью все в порядке.

Позвольте цитату из ее материала в «РГ». Речь идет о жене Сальвадора Дали.

«Дома» Галы в Казани:

— Дом Василия Аксенова. В Казани считают, что Елена Дьяконова родилась в доме на улице Грузинской (ныне перекресток Карла Маркса и Муштари), который известен тем, что здесь жила семья писателя Василия Аксенова. Говорят, что Дьяконовы жили в этом доме до 1905 года, но подтверждения тому нет.

— Дом на Поперечно-Горшечной. Старожилы уверяют, что Галу часто видели в доме, где жил основатель казанской школы акушерства и гинекологии, профессор Казанского университета Виктор Груздев. Ныне это дом №20 на улице Маяковского.

— Дом Ушковой. Ходят упорные слухи, что Гала приезжала в Казань по наследственным делам и поселилась в знаменитом доме Ушковой, где сейчас располагается Национальная библиотека РТ. А соседом ее был не кто иной, как известный ученый Евгений Завойский».

Как тут не прокомментировать?

«В Казани считают...».

Хочется посмотреть на тех, кто в Казани считает.

«Старожилы уверяют, что Галу часто видели в доме, где жил основатель казанской школы...».

Какие старожилы, кто их видел? Во-первых, столько не живут, и уже поэтому тут можно смело ставить точку. А во-вторых, какой старожил мог знать, что девушка/тетенька, жившая в том доме — именно Гала?

Последний абзац — просто сверкающее и переливающееся невежество. Е.К. Завойский поселился в несуществующем сейчас двухэтажном флигеле во дворе б. дома Ушковой перед войной. Ну сделала бы лауреатка пару кликов, узнала бы сколько лет было Евгению Константиновичу в то время, когда дом принадлежал Ушковой и не ставила бы в неудобное положение свою газету.

Не было никакого архитектора Мергасова с такой печальной судьбой: «Мергасовским» дом назван по бывшему Мергасовскому переулку. Фото Максима Платонова

Нерасстрелянный архитектор

Архитекторам в казанских СМИ явно не везет. Вот газета пишет о непорядках в так называемом Мергасовском доме:

«Зеленая сталинка на Черном озере — достопримечательность с легендой. Едва построенный в 1928 году дом дал трещину. По преданию, за свой просчет архитектор Мергасов поплатился если не жизнью, то свободой».

Дом, построенный в 1928 году, вряд ли можно считать «сталинкой», но дело не в этом. А в том, что не было никакого архитектора Мергасова с такой печальной судьбой: «Мергасовским» дом назван по бывшему Мергасовскому переулку (части нынешней ул. Кави Наджми). А все, кого исследователи причисляют к авторам проекта и строителям дома, ни своей свободой, ни жизнью не поплатились.





Архитекторы Пэн, Сперанский, Федоров. Ни одного не расстреляли и не посадили. Даже странно



Перевозчики на Волге

Но что там газетный репортер. Путаницы много и у вспоминателей, и у написаторов. Путают все, что можно спутать. Много достается Волге. Появляется некий «Волгарь-перевозчик», контаминация парома «Волгаря» и парохода «Перевозчик». Казанский купец Ковалев объявляется совладельцем общества «Самолет». Наречение якобы безымянного парома «Волгарем» приписывают большевикам, заодно путая этот паром «Волгарь» с «Волгарем-добровольцем», урожденным «Матвеем Башкировым», с 31 июля 1918 до 22 июня 1941 года «Товарищем Маркиным».

Вот типичный пример такого рода писаний:

«В жаркие летние дни до середины 50-х годов прошлого ХХ века казанцы устремлялись в излюбленное место отдыха, на остров «Маркиз». Остров принадлежал роду маркизов Пелуччи. В конце XIX века был продан дворянину из династии графов Елагиных; на афишах, приглашавших отдохнуть в этом замечательном уголке природы, он обозначался как «Елагин остров». Это был настоящий парк отдыха с прекрасным пляжем, располагавшийся напротив «Устья» посреди Волги. Туда добирались речными трамвайчиками, на лодках и на знаменитом перевозе «Волгарь». Один из старейших паромов «Услонский перевоз-Волгарь», широкое, приземистое судно, был любимым транспортным средством на Волге от Казани до В. Услона».

Тут и «маркизы Пелуччи», и «графы Елагины» — редкостная по безграмотности дребедень. «Дворянину из династии графов Елагиных»: откуда-то написатор взял никогда не существовавших графов Елагиных. Как говорится, все смешалось в торговом доме Облонских. Позвольте из уважения к возрасту не указывать имя автора всех этих волжских рапсодий.

Правда состоит в том, что императрикс Елисавет не была в Казани ни в 1745, ни в каком-либо еще году своего длительного царствования



О казанских котиках

Краеведческая лажа глядит на бедных туристов прямо с ограды пустыря на ул. Баумана у Дома татарской кулинарии. Там крупно и красочно утверждается, что свой знаменитый указ о котах Елизавета Петровна издала «в 1745 году при посещении Казани». Но правда состоит в том, что императрикс Елисавет не была в Казани ни в 1745, ни в каком-либо еще году своего длительного царствования.

Наш старательный экскурсовод уже начинает беспокоиться: часто одно не стыкуется с другим, чувствуется некоторая фантастичность сведений, тревожит разноголосица относительно имен и дат. Но здесь мы его покинем, чтобы встретиться во второй части заметок. В ней будет очередная порция краеведческого треша. Но не она одна: там будут мысли о том, как изменить положение в лучшую сторону.

Продолжение следует