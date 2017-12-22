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Ужасы казанского краеведения: «памятник Сталину», соседи Галы Дали и байки о котах

07:00, 22.12.2017 87 Сюжет: Казанские истории от Льва Жаржевского

Ошибки казанских экскурсоводов и краеведов. Часть 1

Ужасы казанского краеведения: «памятник Сталину», соседи Галы Дали и байки о котах Фото: Роман Хасаев

Казань один из туристических центров России. Во время новогодних праздников столица Татарстана примет тысячи гостей, которые захотят поближе познакомиться с достопримечательностями города и историями, связанными с ними. Тут к ним на помощь приходят местные экскурсоводы и краеведы, готовые подробно рассказать туристу о каждом уголке. Только зачастую можно услышать совершенно противоречивые сведения. Казанский краевед и колумнист «Реального времени» специально для нашей интернет-газеты начинает цикл колонок, посвященных ошибкам горе-историков и гидов-любителей.

А был ли памятник?

Появление этих заметок легко объяснимо. В наступающем году, в связи с чемпионатом мира по футболу, в Казани побывает много туристов. Турист же — существо любознательное — и не упустит возможности повидать наши достопримечательности. Перед поездкой в Казань он наверняка пройдется по сетевым ресурсам, некоторые раскошелятся на путеводители и практически все обречены слушать экскурсоводов.

Автор заметок далек от мысли давать советы как по организации экскурсионного дела, так и по методике экскурсий — это не его епархия. Его больше интересует содержательная сторона экскурсий. Экскурсовод может обладать прекрасной дикцией, отличными манерами, умением по минутам рассчитать свой рассказ. Но при этом рассказать, что «ходят упорные слухи, что Гала приезжала в Казань по наследственным делам и поселилась в знаменитом доме Ушковой, где сейчас располагается Национальная библиотека РТ. А соседом ее был не кто иной, как известный ученый Евгений Завойский». Ну или о памятнике Орджоникидзе в Соцгороде, который, оказывается, есть переделанный памятник Сталину. Или о расстрелянном архитекторе Дома печати (вариант: Мергасовского дома).

Состояние того, что обычно понимается под словом «краеведение» в Казани безрадостно. Есть замечательные, порой просто образцовые, работы как профессиональных историков, так и любителей. Но основной массив текстов краеведческой направленности представляет собой груду полуграмотных, нелепых, порой анекдотических сочинений. И нет признаков, что груда эта станет редеть и уменьшаться.

Памятника Сталину не было на площади 1 Мая ни в 1951-м, ни в каком-либо еще году

Сейчас времена интернета, и вполне естественно, что при подготовке маршрута экскурсовод не минует поиска в сети, прежде всего в Википедии — сейчас такой поиск закрепился на уровне инстинкта. И вот что он там находит, например, о площади 1 Мая:

«На площади 1 Мая существовал с 1895 года и был снесен в 1918 году памятник Александру II. В рамках выполнения ленинского плана монументальной пропаганды на пьедестале от снесенного памятника Александру II 1 мая 1920 года был установлен памятник «Монумент труда», или «Освобожденный труд». Затем на этом месте был установлен памятник Ленину. В 1951 году памятник Ленину было решено переместить на новую главную площадь города — площадь Свободы, а на площади 1 мая был установлен памятник Сталину, который простоял несколько лет» — пишут википедисты. На деле заменивший памятник царю монумент не имеет отношения к ленинскому плану, памятник Ленину хотели поставить, но дальше примерки дело не пошло, памятника же Сталину не было на площади 1 Мая ни в 1951-м, ни в каком-либо еще году.

Жалко выглядит статья из Википедии о другой площади — площади Свободы. К ахинее про памятник Сталину добавлены того же свойства сведения о «сквере с памятником Кутузову».

Вот статья об улице Горького. Неправда в ней начинается уже со сведений о названии: «В 1924 году название улицы было изменено в честь Максима Горького». И продолжается фразой «Самыми ранними строениями на улице можно назвать крупный дом Кекина, который по проекту И.П. Бессонова построили около 1850 года».

И продолжается фразой «Самыми ранними строениями на улице можно назвать крупный дом Кекина, который по проекту И.П. Бессонова построили около 1850 года». Фото Романа Хасаева

Ошибка профессора

Но экскурсовод хочет перейти от Википедии к чему-то солидному, написанному не амбициозными шестиклассниками, а солидными авторами-профессионалами. Вот третья книга замечательного издательского проекта ТК «DOMO». В этой книге собраны сочинения Э.Т. Турнерелли, касающиеся Казани как на языке оригинала, так и в русском переводе.

Существенной частью книги (более трети объема) является сочинение трех университетских историков — докторов наук (nomina sunt odiosa), двое из которых имели на то время и профессорское звание. Называется сочинение «Казанское житье» и находится в русле модного сейчас в исторической науке направления — истории повседневности. Вообще-то можно было бы и не обращать внимание на то, как под пером авторов скульптор Гальберг стал Гольбергом, Казанское общество водоснабжения — «Обществом казанского водоснабжения», губернатор Жеванов стал Живановым, бани Соболевых стали «банями Соболевского», мотоцикл «Цюндапп» назван «Циндапом». И даже на то, что вполне образованные люди изъясняются так: «В интерьере жителя Казани» и, описывая музыкальные пристрастия казанцев, пишут названия известнейших групп Boney М., Smokie и Queen как «Boni M», «Smoki» и «Quin».

Гораздо хуже, что авторы несостоятельны именно в выбранной для себя теме. «Прибывшие в Казань в 1882 году немецкие ученые во главе с естествоиспытателем О. Финшем признавали», — пишут авторы. Но Отто Финш был в Казани только в 1876 году, а в 1882 он находился в Океании.

«Если верить дневниковым записям казанского архиепископа Серапиона, в январе 1803 года ртуть в термометре опускалась до 47 градусов мороза», — продолжают удивлять нас три доктора наук. Родительски поясняю докторам, что ртуть замерзает при –39°C и уже никуда опускаться не может. Более чем вероятно, что при минус 39 она замерзала и в 1803 году.

«Телефон появился в городе в 1882 году. Он с самого начала находился в государственной монополии», — пытаются обмануть меня авторы. Но я твердо знаю, что до 1888 года телефонные линии в Казани были частными.

Точно так же трем докторам исторических наук не удастся ввести меня в заблуждение и насчет того, когда появилась первая телефонная связь с Москвой: она появилась только в 1926, а совсем не в 1905 году.

От связи к транспорту. «В первые годы существования конка обслуживала в основном центральную часть города» — самоуверенно утверждают авторы. И напрасно: сначала были открыты две линии: «Волжская» — от Толчка до Дальнего устья и «Проломная» — от Толчка по Проломной улицы через Рыбную площадь до церкви Сошествия Св. Духа в Суконной слободе. Так что центр сразу получил соединение с окраинами (разумеется, не со всеми сразу).

«В первые годы существования конка обслуживала в основном центральную часть города», — самоуверенно утверждают авторы. И напрасно

Совершенно фантастическим являются слова о том, что «электрические вагоны стали возить горожан через Кизическую дамбу». Всем, кто хотя бы в общих чертах знаком с историей казанского трамвая, известно, что по этой дамбе трамвай пошел не в 1900 году, а спустя более тридцати лет.

Для меня всегда было загадкой, как можно писать о каком-либо предмете, не имея о нем представления. Вот как представляют себе авторы старый казанский водопровод:

«Общество казанского водоснабжения проложило трубы с питьевой водой от ключей деревни Пановка до Арского поля, где был оборудован бассейн. Воду из этого бассейна водовозы развозили в бочках по домам и продавали ее обывателям. Оттуда же пожарные брали воду для тушения огня, возникавшего в центральной части города».

Так и видится картина: в центре города пожар, а пожарные лошади мчатся на Арское поле, чтобы из бассейна заправиться водой и уже оттуда снова скакать в центр. Но наши предки не были идиотами. И бассейном именовался не некий открытый водоем, а очень хорошо закрытый каменный резервуар, который и сейчас находится на участке Водоканала на ул. Горького. Этот резервуар служил для снабжения водой нижней части города. Арский резервуар (или «бассейн») был рассчитан на 200 тыс. ведер воды и разделялся поперечной стенкой на две части — расходную и запасную, из которых каждая имеет по 21,3 м в длину и ширину, 2,7 м в высоту. Резервуар наполнялся двумя 4-дюймовыми ответвлениями главной магистрали, проложенной по его верху и входящей в распределительную камеру Арского резервуара. Оборудование распределительной камеры Арского резервуара позволяло в случае необходимости (например, при пожаре) снабжать нижнюю часть Казани водой помимо резервуара. На линиях старого казанского водопровода было 220 пожарных кранов и больше десятка пожарных водоемов. Пожарные линии регулярно проверялись городскими служащими на предмет обеспечения должного давления воды. А водовозы наполняли свои бочки водой не у бассейна, а у водоразборных будок. И все сказанное не секрет: об этом еще в 1913 году рассказал в своей книжке барон А.А. Типольт, директор казанского водопровода.

«Для заболевших казанских бедняков устраивались холерные бараки. В 1848 году такой барак был при Стекольном заводе в пригороде Казани (ныне поселок Васильево)» — из этой фразы понятно, что все три автора слабо знают как Казань, так и Васильево. Докторам исторических наук, взявшимся писать о Казани, не помешало бы знать, что стекольный завод в Васильеве купец П.М. Богданов основал спустя 53 года после описываемых событий. И что совсем другой стекольный завод (он же старообрядческий «Стекольный скит») был на окраине Казани — он находился в полуверсте к западу от старого здания вокзала и отмечен на всех старых планах города.

Стекольный завод (он же Стекольный скит) у пляжа «Локомотив». Васильевский стекольный завод тут совсем ни при чем

Где жила супруга Сальвадора Дали

Старательный экскурсовод не упустит возможности использовать свежие материалы из газет. Желательно, конечно, чтобы и авторы, и сами газеты были солидными. Вот «Российская газета», куда уж солидней. И вот ее казанский корреспондент: не просто лауреат премии «Биллур калам», но лауреат этой премии в номинации «Имя в журналистике» — тоже с солидностью все в порядке.

Позвольте цитату из ее материала в «РГ». Речь идет о жене Сальвадора Дали.

«Дома» Галы в Казани:

— Дом Василия Аксенова. В Казани считают, что Елена Дьяконова родилась в доме на улице Грузинской (ныне перекресток Карла Маркса и Муштари), который известен тем, что здесь жила семья писателя Василия Аксенова. Говорят, что Дьяконовы жили в этом доме до 1905 года, но подтверждения тому нет.

— Дом на Поперечно-Горшечной. Старожилы уверяют, что Галу часто видели в доме, где жил основатель казанской школы акушерства и гинекологии, профессор Казанского университета Виктор Груздев. Ныне это дом №20 на улице Маяковского.

— Дом Ушковой. Ходят упорные слухи, что Гала приезжала в Казань по наследственным делам и поселилась в знаменитом доме Ушковой, где сейчас располагается Национальная библиотека РТ. А соседом ее был не кто иной, как известный ученый Евгений Завойский».

Как тут не прокомментировать?

«В Казани считают...».

Хочется посмотреть на тех, кто в Казани считает.

«Старожилы уверяют, что Галу часто видели в доме, где жил основатель казанской школы...».

Какие старожилы, кто их видел? Во-первых, столько не живут, и уже поэтому тут можно смело ставить точку. А во-вторых, какой старожил мог знать, что девушка/тетенька, жившая в том доме — именно Гала?

Последний абзац — просто сверкающее и переливающееся невежество. Е.К. Завойский поселился в несуществующем сейчас двухэтажном флигеле во дворе б. дома Ушковой перед войной. Ну сделала бы лауреатка пару кликов, узнала бы сколько лет было Евгению Константиновичу в то время, когда дом принадлежал Ушковой и не ставила бы в неудобное положение свою газету.

Не было никакого архитектора Мергасова с такой печальной судьбой: «Мергасовским» дом назван по бывшему Мергасовскому переулку. Фото Максима Платонова

Нерасстрелянный архитектор

Архитекторам в казанских СМИ явно не везет. Вот газета пишет о непорядках в так называемом Мергасовском доме:

«Зеленая сталинка на Черном озере — достопримечательность с легендой. Едва построенный в 1928 году дом дал трещину. По преданию, за свой просчет архитектор Мергасов поплатился если не жизнью, то свободой».

Дом, построенный в 1928 году, вряд ли можно считать «сталинкой», но дело не в этом. А в том, что не было никакого архитектора Мергасова с такой печальной судьбой: «Мергасовским» дом назван по бывшему Мергасовскому переулку (части нынешней ул. Кави Наджми). А все, кого исследователи причисляют к авторам проекта и строителям дома, ни своей свободой, ни жизнью не поплатились.


Архитекторы Пэн, Сперанский, Федоров. Ни одного не расстреляли и не посадили. Даже странно

Перевозчики на Волге

Но что там газетный репортер. Путаницы много и у вспоминателей, и у написаторов. Путают все, что можно спутать. Много достается Волге. Появляется некий «Волгарь-перевозчик», контаминация парома «Волгаря» и парохода «Перевозчик». Казанский купец Ковалев объявляется совладельцем общества «Самолет». Наречение якобы безымянного парома «Волгарем» приписывают большевикам, заодно путая этот паром «Волгарь» с «Волгарем-добровольцем», урожденным «Матвеем Башкировым», с 31 июля 1918 до 22 июня 1941 года «Товарищем Маркиным».

Вот типичный пример такого рода писаний:

«В жаркие летние дни до середины 50-х годов прошлого ХХ века казанцы устремлялись в излюбленное место отдыха, на остров «Маркиз». Остров принадлежал роду маркизов Пелуччи. В конце XIX века был продан дворянину из династии графов Елагиных; на афишах, приглашавших отдохнуть в этом замечательном уголке природы, он обозначался как «Елагин остров». Это был настоящий парк отдыха с прекрасным пляжем, располагавшийся напротив «Устья» посреди Волги. Туда добирались речными трамвайчиками, на лодках и на знаменитом перевозе «Волгарь». Один из старейших паромов «Услонский перевоз-Волгарь», широкое, приземистое судно, был любимым транспортным средством на Волге от Казани до В. Услона».

Тут и «маркизы Пелуччи», и «графы Елагины» — редкостная по безграмотности дребедень. «Дворянину из династии графов Елагиных»: откуда-то написатор взял никогда не существовавших графов Елагиных. Как говорится, все смешалось в торговом доме Облонских. Позвольте из уважения к возрасту не указывать имя автора всех этих волжских рапсодий.

Правда состоит в том, что императрикс Елисавет не была в Казани ни в 1745, ни в каком-либо еще году своего длительного царствования

О казанских котиках

Краеведческая лажа глядит на бедных туристов прямо с ограды пустыря на ул. Баумана у Дома татарской кулинарии. Там крупно и красочно утверждается, что свой знаменитый указ о котах Елизавета Петровна издала «в 1745 году при посещении Казани». Но правда состоит в том, что императрикс Елисавет не была в Казани ни в 1745, ни в каком-либо еще году своего длительного царствования.

Наш старательный экскурсовод уже начинает беспокоиться: часто одно не стыкуется с другим, чувствуется некоторая фантастичность сведений, тревожит разноголосица относительно имен и дат. Но здесь мы его покинем, чтобы встретиться во второй части заметок. В ней будет очередная порция краеведческого треша. Но не она одна: там будут мысли о том, как изменить положение в лучшую сторону.

Продолжение следует

Лев Жаржевский, фото предоставлены автором
ОбществоИстория
комментарии 87

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    Ну уж очень серьезно автор относится к ошибкам докторов наук и любителей казанской старины.
    Не уж-то у самого "в глазу ни соринки"?
    Да ведь и история не является наукой - поэтому городские легенды, мифы и анекдоты надо только приветствовать.
    А вдруг императрица Елизавета Петровна все-таки тайно посещала в 1745 году своего молодого любовника?...
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    Андрей Шритт 22 дек
    Понимаете, легенды предания все это замечательно, но когда экскурсовод на голубом глазу начинает вещать о том как царица Сююмбике сиганула с башни, построенной для нее Иваном Грозным за 7 дней... (1. Царица не дура и никуда и не откуда не сигала, более того, на момент 1552 года ее уже года 3 не было в Казани, 2. да и башни не было, ее построили в середине (точных данных нет) 18 века, 3. а царица Сююмбике прожила долгую жизнь и похоронена в Касимове), но турист верит, как же не верить образованному человеку - экскурсоводу, далее все это расползается, как вирус, и, опс, уже в Википедии
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    Анонимно 22 дек
    // Точных данных нет, но построили в середине 18 века // Чудны комментарии) А доказательства такой даты？
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    Андрей Шритт 22 дек
    уж если даже уважаемый Нияз Халит, к сожалнию ушедший от нас недавно, не смог точно определить конкрентную дату постройки, указав лишь период, то что можем мы?
    Вот его статья о башне Сююмбике с полным анализом http://rusarch.ru/halitov1.htm
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    Анонимно 22 дек
    Про сбросившуюся с башни царицу - самая популярная байка для туриста от местных гидов. Вообще в Кремле какие-то горе-экскурсоводы ходят. Еще бейджи нацепили, будто не с улицы, а настощие профи. Гнать метлой их надо.
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    Анонимно 22 дек
    Вот не могла эта башня Сююмбике быть построена русскими. Так как главным доказательством этого, является отсутствие, на якобы русской башне, места для надвратной иконы. В православной стране этого просто быть не могло.
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    Анонимно 22 дек
    Пардон, но татары не строили в Казанском Кремле в 17-18 вв. ничего, так что ваша версия о том, что ее не построили русские, не состоятельны.
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    Анонимно 22 дек
    Из пальца высасываете. Построили бы наугад по направлению к Мекке то сколько бы тут было воплей)
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    Анонимно 22 дек
    Доктор архитектуры Нияз Халит (Халитов) по деталям декора и качеству кладки, а потом и по глубине фундамента показал, что построена башня ок. 1710 года, плюс-минус пару лет.
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    Анонимно 22 дек
    Говорили, итальянцы могли построить - из-за аналогии с архитектурой Моск. кремля.
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    Анонимно 22 дек
    Башня не надвратная вообще-то
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    Анонимно 23 дек
    По данным археологии строительный горизонт башни относится к концу XVII-нач. XVIII вв. Одной своей стороной (фундаментом) она опирается на фундамент мечети ханского времени.
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    Анонимно 23 дек
    Доктор архитектуры, профессор Галина Айдарова по деталям декора, характеристикам кладки и фундамента показала, что башня Сююмбике построена в первой половине XVI века.
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    Анонимно 23 дек
    Арехеологические раскопки показали, что под фундаментом башни Сююмбике находится какое-то здание, возможно мечеть раннего (булгарского) периода. Однако датировка этого здания не была выполнена. Что не исключает возможности строительства башни Сююмбике до 1552 г. Казани 1000 лет, по данным тех же археологов. Новые здания на месте старых строили во всех средневековых городах.
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    Анонимно 23 дек
    Совершенно верно. Не существует ни одной русской проездной башни XVI-XVIII в. без надвратной иконы или надвратной церкви. В башне Сююмбике нет ни того, ни другого. Уже одно это является достаточным доказательством того, что башню Сююмбике построили татарские мастера до 1552 г.
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    Анонимно 23 дек
    Верить Айдаровой-Волковой тоже самое, что и байке про великоукров, выкопавших Чёрное море. Смешно да и только. Дата там четко обозначена: 1700-1720 и точка
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    Анонимно 23 дек
    Нет аргументов, переходите на оскорбления?
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    Анонимно 23 дек
    Где тут оскорбление? Несогласие с позицией Айдаровой-Волковой уже оскорбление для вас? Аргументы у доктора основаны джагфар тарихы, на нем все основано. Только этот источник как и писанная история России вымысел.
    Сравнивать архитектурные детали это дело последнее, там есть мотивы и Ближнего Востока (капители пилястр), что может мы отматаем время на 9 век? Судя по вашей логике да, так можно и нужно.
    Вы ещё башню Сююмбике в разрезе посмотрите и увидите там профиль Чёрной палаты в Булгаре и скажите, что ее булгары построили - ну смех смехом...
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    Анонимно 23 дек
    Оскорбление выражалось не в несогласии, а в той форме, в которой оно было выражено. Вы плохо знакомы с работами Галины Айдаровой. Ее позиция по датировке башни Сююмбике основывается на комплексном архитектурном и историческом анализе. Кроме нее, многие другие ученые в разные годы относили башню Сююмбике к памятникам татарской архитектуры, например Загоскин и Шпилевский. Точку в этом вопросе ставить рано, нужны масштабные научные исследования. Пока же практически все имеющиеся факты говорят о том, что башню Сююмбике построили до 1552 г.
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    Анонимно 23 дек
    Назовите хоть одно достоверное подтверждение датировки башни до 1552 года. Шпилевский и Загоскин руководствовались работой Рыбушкина, Загоскин ничего нового не написал. По его следу пошёл Пинегин. Но не пошёл Калинин, Дульский. Шпилевский собирал сведения для книги на основе преданий и легенд, а легенда про татарскую башню родилась в начале 19 века. До этого ее никто не привязывал к ханской Казани... Видел я работы Айдаровой-Волковой, но ничем они меня не впечатлили. Нет конкретики и научной базы, а теории и предположения это лишь мнение автора.
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    Анонимно 23 дек
    Ни одна из существующих датировок не является достоверной. Версии о строительстве башни Сююмбике после 1552 г. также не подверждены ни документами, ни воспоминаниями очевидцев. Выше уже приводили пример с надвратной иконой. На всех русских проездных башнях есть либо надвратная икона, либо надвратная церковь. В башне Сююмбике не было ни того, ни другого. Объясните, как такое могло произойти в XVIII веке? Это не единственный факт, опровергающий версии о строительстве башни Сююмбике после 1552 г. В работах Г.Н. Айдаровой достаточно конкретики и научной базы, если вы их не увидели, то это скорее ваши проблемы. Возможно, вам нужно внимательнее их изучить? Меньше ошибок будет. Вы пишете, что Шпилевский собирал сведения на основе преданий и легенд, однако в работах Шпилевского легендам уделено мало внимания. Шпилевский провел самостоятельный анализ доступных в его время исторических материалов. Загоскин и Шпилевский, по вашему, руководствовались работой Рыбушкина? Оригинальное утверждение, Рыбушкин относил возведение башни Сююмбике к правлению Анны Иоанновны.
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    Анонимно 23 дек
    Найдите надвратную икону или надвратную церковь на башне Пятницких ворот Тульского кремля...
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    Анонимно 24 дек
    А мы были на её могиле в Суздальском монастыре.
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    Анонимно 24 дек
    Надвратные иконы были установлены в нишах над воротами на всех проездных башнях Тульского кремля, в том числе и на Пятницкой башне. В советские годы, во время реконструкции Тульского кремля, ниши для надвратных икон на Пятницкой башне были уничтожены, а также на башнях Водяных ворот и Ивановских ворот. На сохранившихся дореволюционных фотографиях можно увидеть изначальный облик проездных башен Тульского кремля с надвратными иконами. В башне Сююмбике в Казани надвратной иконы или надвратной церкви никогда не было.
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    Анонимно 24 дек
    На Башне есть несколько ниш для надвратных икон в виде заложенных оконных проемов.
    На старых фотографиях это прекрасно видно.
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    Анонимно 24 дек
    Остроумно, но абсурдно ))) Надвратная икона размещается над вратами. А не в заделанных оконных проёмах. На башне Сююмбике нет надвратной иконы, с обеих сторон ворот. На ней вообще никогда не было икон, фресок, крестов и тп, её не освящали.
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    Анонимно 24 дек
    Башня Сююмбике - один из символов татарского зодчества!
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    Анонимно 24 дек
    Найдите фотографию...
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    Анонимно 24 дек
    "Оконные" проемы изначально - при строительстве Башни - были заложены кирпичом - так как это ниши для икон.
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    Анонимно 24 дек
    На шпиле Башн (на самом верху) до 1918 года находился российский герб, который, как известно, содержит несколько крестов.
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    Анонимно 24 дек
    Размышляете по принципу "чем бредовее ложь, тем скорее в неё поверят."? )))
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    Анонимно 24 дек
    Не передёргивайте. Государственный герб и церковный крест - совершенно разные символы.
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    Анонимно 25 дек
    Малый герб Российской империи - двуглавый орел, который размещался на Башне до 1918 года, содержит 9 (девять) крестов.
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    Анонимно 25 дек
    Вот что за дилетантизм развели здесь с подачи господина Жаржевского? Смотрите на визуальный ряд по истории Казани, где четко видно в 1708 г. у Витзена отсутствие башни, а у Бруина в 1723 г. - ее первое изображение. Неужели сторонники татарского происхождения башни думают, что при двух мощнейших взрывах 30 сентября и 2 октября 1552 года якобы построенная к тому времени башня устояла бы? А Жаржевскому урок как любителю критиканствовать: начинаешь сеять ветер - пожнешь бурю.
    Ответить
    Анонимно 25 дек
    Это вы так критично себя называете диллетантом? Похвально, только диллетант мог такую чепуху написать про Витзена и Брюйна. Вы только не падайте, но Витзен в Казани вообще не был, а Брюйн был, но гораздо раньше. Взрывы городской стены в Казани в 1552 г имели место быть в 2 км от башни Сююмбике, в районе современной площади Свободы. Повредить ее они не могли.
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    Анонимно 26 дек
    "В районе современной площади Свободы" (там стояли войска монгола-чингизида казанского хана Шах-Али) взорвали посадскую стену.

    А стена Казанского Кремля (города) была взорвана в районе современных башен Безымянная и Северо-западная.
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    Анонимно 26 дек
    Саначин часто ошибался - ошибся он и с Витсеном.
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    Анонимно 26 дек
    "Монгол-чингизид", говорите? ))) можно было сразу догадаться, конечно ))) В 1552 г у марионеточного касимовского хана Шах Али не было никакого войска, кроме сотни всадников личной охраны. В штурме Казани Шах Али и горстка его людей не участвовали. Никаких взрывов городской стены в районе Северо-западной и Безымянной башни не было. Была попытка подрыва источника воды, стены при этом не серьезно не пострадали.
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    Анонимно 26 дек
    Монгол-чингизид Шах-Али был 3 раза суверенным Казанским ханом.
    Треть осаждающих Казань войск состояла из татар-мусульман.
    А взрывов крепостной стены было было несколько - в том числе и в районе тайного родника.
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    Анонимно 26 дек
    Чепуху не пишите ))). Суверенным ханом Шах Али никогда не был. Тем более в Казани в 1552 году. Типичный пример марионеточного "правителя", вроде Квислинга или Симеона Бекбулатовича. В войске Ивана Грозного татар было около 100 человек, включая Шах Али и мурзу Камая. Они не участвовали в штурме города. Бредни о том, что "треть осаждающих Казань войск состояла из татар-мусульман" распространяются в комментариях к историческим статьям в казанских СМИ уже поднадоевшим "монголом-чингизидом", с вполне понятной целью. Скоро "монгол-чингизид" доврётся до того, что вообще вся армия Ивана Грозного состояла из татар, а Казань обороняли русские ))) Взрыв подкопа к источнику воды привел к разрушению подземного хода к роднику и несущественным повреждениям крепостной стены.
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    Анонимно 26 дек
    Татар у Вани 4-го при взятии Казани было не более 1000 воинов. Это максимально. Остальное байки краеведов без профильного исторического образования!
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  • Анонимно 22 дек
    "И продолжается фразой «Самыми ранними строениями на улице можно назвать крупный дом Кекина, который по проекту И.П. Бессонова построили около 1850 года». Фото Романа Хасаева".
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/84563-uzhasy-kazanskogo-kraevedeniya-ot-lva-zharzhevskogo

    Надо сказать, что на улице Горького 2 (два) дома Кекина.

    И один действительно постройки 1850-х гг.
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    Андрей Шритт 22 дек
    Да, но архитектор Ксаверий Алоизович Скаржинский, а не Бессонов,
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    Анонимно 23 дек
    Эх краеведы, на улице Горького ТРИ (3!!!) дома, принадлежавшие в прошлом Кекину (собственный дом+ одноименный дом Кекина+ номера «Волга»)...
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    Анонимно 25 дек
    Формально, да.
    Но жил Кекин в доме постройки 1850-х гг.
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    Анонимно 28 дек
    Три дома принадлежало этому господину на Лецкой улице
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  • Анонимно 22 дек
    а кто интересно автор по образованию? историк?
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    Анонимно 22 дек
    Когда речь идёт об изучении истории Казани я не стал бы опрометчиво делить людей на проф историков и краеведов. Лев Жаржевский - яркое свидетельство того, что краевед может знать некоторые нюансы истории нашего города гораздо лучше тех, кто, например, закончил истфак КГУ/КФУ. При этом я не принижаю значение труда проф историков, сам будучи кандидатом исторических наук. Нужна совместная кропотливая работа. И, кстати, не надо делать приоритетом только "русскую" историю города после 1552 г. Для казанцев, я думаю, не менее значима и история родного города до указанного года. С уважением, БХ
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    Анонимно 22 дек
    Булат Лиронович, мы ваш труд тоже уважаем. И ваши публикации как историка и писателя всегда интересны.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    И как литературного негра для одного депутата
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Беседовал с бабушками в соцгороде, они почему-то уверяли, что это памятник Сталину
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Из книги Фатыйха ага Сибгатуллина я впервые узнал об нашем разведчике Исхаке Ахмерове. Он как Рихарт Зорге!
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Спасибо! Чын күңелдән рәхмәт! БХ
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Бабушки-то какого года рождения?
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    А Вы у пожилых (и вообще любых) женщин возраст спрашиваете?
    Ответить
    Анонимно 28 дек
    фатыйх ага - это псевдоним, он заказывает книги, а не пишет! Нечем ему писать
    Ответить
    Анонимно 08 янв
    Беседовал с бабушками в соцгороде, они почему-то уверяли, что это памятник Сталину
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/84563-uzhasy-kazanskogo-kraevedeniya-ot-lva-zharzhevskogo

    Так бабушки не местные... Грош цена их уверениям. Памятник Серго Орджоникидзе...
    Ответить
    Андрей Шритт 22 дек
    Какая разница, историк или нет, главное Лев Моисеевич в теме, владеет предметом не из меркатильных соображений, а из собственной любознательности. А профессиональные историки, порой даже в официальных документах, путают строения, Императоров...
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Нет, он любитель Оскара Уайльда и Романа Виктюка:)))
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Автор - военный химик, офицер в запасе.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    "В 1848 году такой барак был при Стекольном заводе в пригороде Казани (ныне поселок Васильево)» — из этой фразы понятно, что все три автора слабо знают как Казань, так и Васильево. Докторам исторических наук, взявшимся писать о Казани, не помешало бы знать, что стекольный завод в Васильеве купец П.М. Богданов основал спустя 53 года после описываемых событий. И что совсем другой стекольный завод (он же старообрядческий «Стекольный скит») был на окраине Казани — он находился в полуверсте к западу от старого здания вокзала и отмечен на всех старых планах города".
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/84563-uzhasy-kazanskogo-kraevedeniya-ot-lva-zharzhevskogo

    Всё правильно.
    Кроме одного - в 1848 г. "старого здания вокзала" в природе не существовало.
    Ж\д вокзал был построен почти 50 лет спустя.
    Ответить
    Андрей Шритт 22 дек
    дана современная локация, что бы читателям было понятно. с этой точки зрения здание вокзала постройки 1893 года естественно старое
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Андрей - это вы автор статьи？
    Ответить
    Андрей Шритт 22 дек
    Я похож на Льва Моисеевича? Не, я был бы счастлив, обладай я хотя бы частью его познаний, но увы...
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Я знал , что Лев Моисеевич не удержится и напишет про такие вещи
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Хорошо бы кто написал про клюкву в текстах самого Жаржевского, который ради полемики любые сведения готов развернуть в свою пользу. Да и данный текст не про экскурсоводов, а про краеведческие тексты, но ведь про это читать не будут, поэтому давайте приплетем экскурсоводов, чтобы отработать гонорар, так ведь?
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Завидуйте молча. Вы кто такой для начала? Просто недовольный аноним? И если хотите говорить по делу, то в чем "клюква" у Жаржевского?
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Жорж снова порадовал. Спасибо ему и РВ!
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    ну красавчик, че
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Есть фотографии с памятником Кутузову возле Дворянского собрания на Театральной площади Казани
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Это на памятник а гипсовая статуя, временная, для праздника в честь 100 летия Отечественной войны
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Я постоянно читаю статьи в башкортостанских и татарстанских сайтах. Они различаются как небо и земля. В башкортостанских сайтах все время пишут о башкирах: о башкирской истории, о башкирских известных личностях, о башкирских племенах и т.д. Каждая пятая статья – о башкирах. В татарстанских сайтах – ломают головы как решить какие-то экономические проблемы, как живут и чем занимаются ныне именитые татарские предприниматели, изучают какие-то глобальные проблемы и т.д. Материалы о татарах, в лучшем случае – только 3-5 %-в из общего числа статей. Почему такая разница? Мне это никак не понятно. Захожу на сайт ПроУфу, а там: «Башкирский язык – самый древний», «Казаки-башкиры» и т.д. Постоянно прославляют башкир, а наши сайты (да и СМИ тоже) – в лучшем случае пишут лживую московскую интерпретацию истории. Когда наши научатся работать хотя бы на уровне 10 %-в башкир?
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    Да0да, татары открыли огонь и колесо, слышали, знаем
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    Не татары, а башкиры.
    И первое колесо, и первую арбу,
    Вы прочтите хотя бы статью «Башкирский язык является самым первым языком в мире» на сайте ПроУфу. Там "профессора" из Уфы доказывают, что первоязыком в мире был именно башкирский и от него пошли все остальные языки. Можете прочитать также еще и Галлямова "Древние арии и вечный БашКурдистан". Там доказывается, что все народы мира - лишь отдельные племена башкир. Южный Урал, Аркаим (Арийкайым - Арий ты мой), Ирандек (Арийанд+даг) - колыбель всей цивилизации, самые первые арийцы - башкиры, все индоароийские народы произошли от башкир. Шотландию например башкиры так называли потому, потому что были рады к тому, что открыли Британию (в эту честь они там построили Стоунхэндж по аналогии Аркаима), Шатлан - в переводе с башкирского - радуйся.
    Ответить
    Анонимно 24 дек
    Большего бреда никогда не слышал, может ещё тела башкир в Египте лежат в усыпальницах фараонов ...
    Ответить
  • Анонимно 23 дек
    Лев Моисеевич, ждем продолжения разоблачений. Как насчет чудесного обретения казанской иконы? Экскурсоводы столько всего рассказывают. Где правда? Просветите
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    А что просвещать? Читайте первоисточник, написаный Гермогеном в 16 веке и будет вам счастье. Главное не сморозьте чушь про Матрону Онучину - Матрона то была, только без фамилии Онучина... Да и купите наконец-то нормальную книгу репринт «Казанский Богородицкий девичий монастырь» Е.Малова, 1879 года и будет вам ещё одно счастье...
    По вопросам православной церкви недостаточно читать статейки, тут нужно хотя бы разбираться в самом элементарном, без этого и Жаржевский не поможет
    Ответить
  • Анонимно 23 дек
    А почему молчит "военный химик, офицер в запасе"?
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/84563-uzhasy-kazanskogo-kraevedeniya-ot-lva-zharzhevskogo
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    А напишите на его странице в фб, он только там ведёт полемику
    Ответить
    Анонимно 24 дек
    Читатели тут, в РВ, а не в ФБ.
    Ответить
    Анонимно 25 дек
    анонимам он предпочитает не отвечать. зайдите под своим именем и пишите здесь
    Ответить
    Анонимно 25 дек
    Извините, а почему такая дискриминация "анонимов"?

    Миллионы писателей, поэтов, ученых и др. писали и издавали свои тексты анонимно или под псевдонимом.

    В конце концов, почему читатели РВ должны верить, что под "ником" "Lev Zharzhevsky" пишет именно Лев Жаржевский, а например не "Ида Шнеерсон"?
    Ответить
    Анонимно 25 дек
    Улыбнул. Скажи еще "Генрих Клепацкий" )))
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    Анонимно 26 дек
    Спасибо за то, что поняли шутку и иронию.
    Сарказма не было.
    Многие ныне озлоблены (по разным причинам) и уже шуток не понимают...
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    Анонимно 26 дек
    Да уж, озлобленных многовато.
    Ну ошиблись дамы-доктора наук с температурой замерзания ртути - минус 38,83 градуса Цельсия.
    Ну чего цепляться-то?

    А вдруг в термометре была не чистая ртуть (кстати получить чистую ртуть с указанной температурой замерзания-плавления в 1803 году в Казани было очень проблематично)?
    А сплав?

    Например амальгама таллия замерзает лишь при минус 61 градусе Цельсия.

    Вдруг "казанская" ртуть была загрязнена таллием?
    Почему бы на эту тему не порассуждать "военному химику"?
    А тут целый опус о милых дамах...
    Ответить
    Анонимно 01 янв
    А вы кем этим дамам приходитесь?
    Ответить
  • Анонимно 01 янв
    Жаржевский (он же Ида Шнеерсон) - известный ловец блох. Еще в перестроечные годы, дорвавшись до СМИ, занимался этим под красноречивым псевдонимом.
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