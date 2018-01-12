Ужасы казанского краеведения: «капсула Кирова», призрак дамы в красном и «не освященная» колокольня

Ошибки казанских экскурсоводов и краеведов. Часть 2

Фото: Максим Платонов

Казанский краевед и колумнист «Реального времени» продолжает рассказывать о курьезах горе-историков и гидов-любителей. В сегодняшней авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, он останавливается на «капсуле Кирова», призраке дамы в красном, «не освященной» колокольне с гексаграммой на Баумана и неожиданно воскресших художниках и архитекторах, которые создавали свои творения в Казани после официальной кончины.

У кого собор больше

Качество содержания экскурсий по Казани, разноголосица, а порой нелепость сведений, доводимых до туристов на экскурсиях, давно вызывали озабоченность автора этих заметок. В первой их части речь шла об источниках этого мутного потока. Обилие таких источников заставляет продолжить разговор.

Вот, что называется, свежие вести с полей.

1 ноября 2017 года подписано в печать еще одно краеведческое издание. История его создания изложена на первых шести страницах книги. В предельном сокращении дело обстоит так: двое казанских краеведов подготовили к изданию альбом из 550 видов и информационно-справочного отдела, включающего в себя краткие аннотации к этим видам. Тираж издания всего 200 экз., но издание доступно в цифровом виде. Книга издана на средства гранта в 597 тыс. рублей.

«Безусловно, пришлось еще и еще раз коллективу исполнителей проекта заняться скрупулезной работой с архивными материалами как в Республике Татарстан, так и за ее пределами», — сообщается в предисловии.

Вот что бросилось в глаза сразу при беглом просмотре.

Окружная психиатрическая лечебница. Фото pastvu.com

В справке о Смоленско-Дмитриевской церкви читаем: «На ее месте была построена в советское время школа, носившая имя принимавшего участие в ее закладке С.М. Кирова. Говорят, что «пламенный большевик» заложил в фундамент школы капсулу с посланием потомкам».

Говорить можно что угодно. Но С.М. Киров не был в Казани в советское время и, стало быть, никакой капсулы закладывать не мог.

Относительно Окружной психиатрической лечебницы написано, что она открыта в 1867 году, хотя на самом деле открытие ее состоялось 1 июля 1869 года.

Глазная клиника в Казани названа «первой в мире». Но правда состоит в том, что до нее было открыто множество глазных клиник вне пределов нашего отечества. А первая глазная клиника в России была открыта в Москве в самом начале XIX века.

О Петропавловском соборе в Казани пишется, что «по высоте (52 м) собор намного превосходит не только любой другой храм Казанской епархии, но практически всего Поволжья». Это неверно.

Александро-Невский собор в Нижнем имеет высоту 87 метров, собор Николая Чудотворца там же — 68 метров, колокольня Спасского собора в Пензе достигает 82,5 метра, кафедральный Успенский собор в Астрахани — более 64 метров.

Чернояровский пассаж

Роковая женщина в красном

Смотрим дальше.

Читаем справку о Чернояровском пассаже.

«Дом Чернояровых — пассаж Чернояровых — Кремлевская, 21. 1901 — 1903. арх. Г.Руш. Пассаж Чернояровых прослыл «нечистым» с самого своего открытия. Семейство Вениаминовых, владельцев маленького домика между пассажами, наотрез отказалось продать свой участок. Молодая красавица-жена настояла на отказе. Как-то ночью в домике случился пожар. Деревянная постройка сгорела дотла. А заодно с ней — и все семейство Вениаминовых. Строители быстро расчистили пепелище и стали закладывать фундамент соединительного перехода. Не прошло и недели, как в бытовках строителей начался пожар. Двое погибли в огне. На все расспросы о причине пожара оставшиеся в живых рабочие бормотали что-то про женщину в красном. Они отказались продолжать строительство. Купец Чернояров не стал воплощать в жизнь идею строительства перехода между пассажами и вместе с семьей поселился на третьем этаже. Через полгода в своей комнате угорел его старший сын. А один из посетителей заявил, что в тот день он столкнулся в пассаже со странной женщиной, одетой в длинное красное платье. Известны еще три случая пожара в Чернояровском пассаже. Один в 1919 году. Тогда в пассаже размещалось общежитие, погибли семь человек. Второй — в 1935. Пожар произошел в квартире татарского поэта Фатиха Карима. Огонь был быстро потушен. В одном из его стихотворений фигурирует женщина в красном платье?! Третий пожар случился в 1970 году. В квартире на третьем этаже погиб пенсионер. Примечательно, что в выгоревшей комнате ранее располагалась спальня самого Черноярова. Продавцы и парикмахеры с удовольствием делятся сплетнями. О темной истории здания они ничего не знают, но иногда замечают, что вечером возле их окон частенько останавливается какая-то женщина в красном платье и долго смотрит на что-то через стекло. Но из-за освещения лица ее так никто никогда и не разглядел. Легенда?».

Да нет, не легенда это. Это ахинея. Такую историю может сочинить на безрыбье начинающий сторителлер, причем без всяких грантов и поездок по архивам. А ведь здание это небезынтересно и без всяких «женщин в красном».

Автор этих заметок не любит, что называется, лудить назидалово: каждый волен писать как хочет. Но еще больше он не любит, когда доверчивым казанцам морочат голову всяческой дребеденью, выдаваемой за краеведческие заметки, очерки и проч. Пусть не сложится впечатления, что цитировавшаяся книжка — это что-то из ряда вон. В том-то и печаль, что в подобном духе и примерно с таким же знанием матчасти пишет еще как минимум десяток авторов.

Собор Василия Блаженного. Не был освящен по причине наличия звезды Давида



Как экскурсоводы «не освятили» Богоявленскую колокольню

Но авторов и переписчиков благоглупостей про призраков еще можно простить: им кажется, что они расцвечивают улицу новыми красками. Хуже, когда ложь об истории построек имеет вполне сознательный характер. Вот пример.

Майская прогулка автора этих строк с пешей экскурсией по ул. Баумана убедила его в живучести лжи. Все знают Богоявленскую колокольню, но многие уже забыли нешуточную борьбу за обладание ею. Начнем с того, что власти долго и упорно отказывались возвращать колокольню верующим, а тогдашний министр культуры даже высказался в том смысле, что не допустит звона колоколов на центральной улице Казани. Окорота министр не получил: то были времена, когда 30 августа праздновали не День республики, а День суверенитета Республики Татарстан. И вот в то самое время, когда одни старались не допустить передачи колокольни церкви, а другие добивались этого, появляется второй слух. Якобы колокольня эта не была освящена, ибо на ней выложены звезды Давида, а это не православно. Поделилась этим открытием не какой-нибудь темный неуч, никогда не бывавший в церквях, а Инесса Эделева, заслуженный деятель культуры, музейный работник, искусствовед. Понятно, что не хочется отдавать то, что идет в руки. И не было бы никаких претензий у меня к Инессе Александровне, если бы не писала она тогда эти недостойные специалиста глупости.

Проект колокольни, как и любой церковной постройки, получил визу в духовной консистории, а там служили отнюдь не атеисты. Были ли они заслуженными деятелями — неизвестно, зато точно можно сказать, что про звезду Давида они знали побольше И.А. Эделевой. И видели они ее в церквях и на иконах, например, на мафории Богоматери. Шестиконечными звездами покрыты главы Измайловского собора в Петербурге, Господь Иисус Христос на росписях Храма Христа Спасителя смотрит на молящихся на фоне именно звезды Давида, из дома которого Он и происходил по своей человеческой природе, ибо из того дома была Пречистая Дева. Мало того, на втором этаже этой якобы «не освященной» колокольни была устроена церковь во имя «Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна» со штатом священно- и церковнослужителей. В свое время мне пришлось довольно жестко и без экивоков указать Инессе Александровне на лживость ее «сведений». Но дело было сделано, и теперь вы не найдете экскурсионной группы, в которой экскурсовод не повторял бы в разных вариантах историю про неосвящение колокольни — историю сколь неумную, столь и живучую. Замечено, что если ахинею повторять часто, то она становится аксиомой. И туристы разъезжаются по стране в уверенности, что звезды Давида помешали освятить колокольню.

Колокольня церкви Богоявления. Одна из шести звезд Давида



Кто расписал «Номера Щетинкина»?

Грустно видеть, как вносят в дезинформацию казанцев свои не пятачки, а полновесные пятиалтынные дипломированные архитекторы при должностях. Вот, например, что говорила в своем интервью «Известиям Татарстана» главный архитектор Татарского специального научно-реставрационного управления Рания Раимова:

«...— А есть ли в нашем городе памятники, которые одновременно имеют архитектурное и историческое значение?

— Таких немало. Например, здание гостиницы «Казань», которое первоначально было доходным домом купца Мельникова. После пожара по проекту архитектора Ф.И. Петонди в 1843—1845 годах он был восстановлен, здесь располагалась гостиница «Казанское Подворье» или «Номера Щетинкина». В разное время в гостинице останавливались Максим Горький, Владимир Маяковский, Александр Фадеев, Алексей Толстой, почти вся элита России. «Номера Щетинкина» расписывали известные художники, в том числе Коровин и Кипренский. Это была чуть ли не единственная в свое время гостиница России, которая входила в мировой каталог известнейших отелей мира, уже в то время в ней было электрическое освещение, водопровод, канализация».

Орест Адамович Кипренский. Посмертный автопортрет в номерах Щетинкина



У нас свободная страна, независимая пресса и все такое, но все же следует воздерживаться от произнесения слишком уж очевидных глупостей. Специалисты по Коровину ничего не знают о пребывании Константина Алексеевича в Казани, из многочисленных работ мастера лишь одна, кажется, находится в казанском музее. А тут такое — Коровин расписывал щетинкинские номера! Причем в полнейшей тайне: ни одна казанская газета об этом не узнала. Но эту новость специалисты еще смогут пережить, если будут крепко за что-нибудь держаться. Но инфаркт им будет обеспечен, если искусствоведы прочтут о расписывании «Казанского подворья» знаменитым портретистом Орестом Кипренским. Художник, живший в Италии с 1828 года и скончавшийся в Риме в 1836 году, ровно за 10 лет до рождения Щетинкина, но все же решивший расписать его номера — это не для слабонервных. Мировое искусствоведение не знает примера, когда покойники затрудняли бы себя оформительскими работами в гостиницах.

От художников перейдем к ЖКХ, к «прекрасному водопроводу, канализации». Судя по тогдашним газетам, казанский водопровод был не так уж и прекрасен. Но он все-таки был. О прекрасной же канализации стоило помолчать: первые метры городского коллектора были прорыты только в первой пятилетке. С устройством и состоянием локальной канализации, существовавшей для некоторых зданий в Казани, можно ознакомиться, читая отчеты управы и внутренне содрогаясь.

Ну и не стоит смешить людей «мировым каталогом известнейших гостиниц мира». Какой каталог, кто его видел? Номера Щетинкина были большой, достаточно удобной, но ничем особо не выдающейся провинциальной гостиницей. Петербург, Москва, Варшава, Киев, Рига, Одесса и даже Владивосток имели несравненно более блестящие, более известные и более комфортабельные гостиницы.

Красный дом на углу – дом Жарова, а не Шарова



Мемориальные таблички

Памятные доски на объектах культурного наследия — это особая и печальная тема. Ограничимся только двумя, не самыми вопиющими примерами.

Доска на прекрасно отремонтированном доме на углу ул. Баумана и Мусы Джалиля сообщает, что это дом Шарова. Викула Ефимович Жаров, почтенный владелец дома, сильно бы удивился. Служащие Минкульта не удивляются.

Соседнее с казанской ратушей здание по ул. Карла Маркса. Вот что сообщает памятная доска на нем:

Начнем с того, что Грицевич (точнее Уржумецкий-Грицевич) был Николаем Ивановичем. Продолжим тем, что дом построен отнюдь не в 1891, а в 1851 году. Что было в 1891 — бог весть, однако следует помнить, что архитектор Н.И. Уржумецкий-Грицевич скончался в 1877 году, а покойники как-то неохотно занимаются архитектурным проектированием, тем более через 14 лет после ухода в мир иной. Загадкой остается и год 1912 — что случилось с домом в этом году? Перестройка, переход к новому владельцу, увольнение дворника?

На этом покончим с примерами.

Пора предложить какие-то меры по исправлению положения. Считаю неправильным как-то административно ограничивать творчество экскурсовода (если оно не выходит за рамки закона). То есть он может говорить, что чехи освободили Казань, а может, что захватили. Но обязательно должен сказать, что в августе 1918, а не в ноябре. Или что заказ на детали, касающиеся атомного проекта планировали разместить именно на «Серпе и молоте», а не в конторе «Заготконь». Думаю, что должна быть создана в какой-то форме (или формах) база основных сведений, полезных для экскурсоводов. Подчеркиваю: основных. Было бы замечательно, если авторами-составителями такой базы станут авторитетные дипломированные историки. В некоторых разделах будет неоценимой помощь архивистов. К сожалению, планировавшаяся было к составлению энциклопедия «Казань» так и не увидела свет: создание ее сняло бы множество вопросов. Но написание и издание энциклопедии — дело долгое и хлопотное. Электронная же база основных сведений при должном старании и расторопности может быть создана оперативно и станет надежным помощником экскурсоводов.