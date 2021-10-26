Скончался известный казанский краевед, журналист и блогер Лев Жаржевский

В ночь на понедельник скончался известный казанский краевед, журналист и блогер Лев Жаржевский, об этом сообщил замруководителя РА «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.



По предварительным данным, причиной смерти стало осложнение после коронавируса. Лев Жаржевский скончался в РКБ. Его госпитализировали 4 октября. На прошлой неделе ему стало легче, он рассчитывал на выписку, но в выходные ситуация ухудшилась. Реанимация не помогла, сообщил Хайруллин.

Лев Жаржевский выпустил множество очерков в СМИ Татарстана, в том числе в «Реальном времени». Многие знают его под псевдоним Дикобр Бобровский. В 2019 году он выпустил книгу «О казанской старине и не только», посвященную любимому городу. Последний труд Жаржевского — недавно напечатанная книга «Романтика старых расписаний».

Познакомиться с историей Казани и Татарстана через истории от Льва Жаржевского можно в сюжете «Реального времени».

Маргарита Головатенко