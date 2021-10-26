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Скончался известный казанский краевед, журналист и блогер Лев Жаржевский

11:02, 26.10.2021 5
Скончался известный казанский краевед, журналист и блогер Лев Жаржевский
Фото: realnoevremya.ru

В ночь на понедельник скончался известный казанский краевед, журналист и блогер Лев Жаржевский, об этом сообщил замруководителя РА «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

По предварительным данным, причиной смерти стало осложнение после коронавируса. Лев Жаржевский скончался в РКБ. Его госпитализировали 4 октября. На прошлой неделе ему стало легче, он рассчитывал на выписку, но в выходные ситуация ухудшилась. Реанимация не помогла, сообщил Хайруллин.

Лев Жаржевский выпустил множество очерков в СМИ Татарстана, в том числе в «Реальном времени». Многие знают его под псевдоним Дикобр Бобровский. В 2019 году он выпустил книгу «О казанской старине и не только», посвященную любимому городу. Последний труд Жаржевского — недавно напечатанная книга «Романтика старых расписаний».

Познакомиться с историей Казани и Татарстана через истории от Льва Жаржевского можно в сюжете «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоИстория Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 11:08
    Шок, скорбим... Льва Моисеевича будет нехватать....
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  • Анонимно 11:20
    Соболезнования родным и близким.
    Интересный был человек.
    И интересно писал о казанской старине.
    Вечная Память и Вечный Покой.
    Когда и где можно попрощаться?
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    Анонимно 11:26
    завтра на Архангельском.
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  • Анонимно 11:30
    Был хорошим человеком и профессионалом своего дела. Самые лучшие уходят(.
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  • Анонимно 12:07
    Мы знакомы с начала 90-х. Мы познакомились в архиве, затем он стал заглядывать к нам в отдел Свода памятников тогда еще ИЯЛИ, помогал с атрибуцией квартальной застройки Казани, очень уважительно относились друг к другу. И он чуть ли не первый поддержал нас с Радиком Салиховым доброжелательной рецензией по случаю самой первой нашей книги по памятникам истории и культуры татарского народа, вышедшей в 1994 и 1995 гг. Читал все материалы, которые выходили из под его пера, следил за его блогом. Уникальный человек, который в повседневности видел красоту жизни и умел из сухих строк рецептурной книги и трамвайного расписания создать удивительные картины казанской или питерской жизни. Он великолепный рассказчик и удивительный неординарный человек. Как жаль, что придется о нем говорить уже в прошедшем времени. Мы не были друзьями, но Лев Моисеевич был глубоко уважаем как историками, так и всеми кто попадал в зону притяжения его личности, обаяния, тонкого ума! Казани будет сложно без его ЛЕТОПИСЦА. С уважением, Рамиль Хайрутдинов
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