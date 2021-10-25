Главное за выходные: в центре Казани нашли старое кладбище, «Зенит» обыграл «Спартак со счетом 7:1
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 25 октября:
- В матче 12-го тура Российской премьер-лиги сезона-2021/2022 24 октября санкт-петербургский «Зенит» забил московскому «Спартаку» семь мячей. Это стало самым крупным его поражением в РПЛ. Первый гол забил на 20-й минуте Сердар Азмун, его успех через восемь минут повторил Клаудиньо. На 36-й минуте мяч снова забил Азмун, на 45-й минуте — Андрей Мостовой. Он же забивает пятый гол еще через 11 минут. На 76-й минуте отличается Артем Дзюба, счет закрывает Александр Ерохин на 89-й минуте.
- Теннисист из России Аслан Карацев выиграл Кубок Кремля, став 10-м чемпионом из России. Титул стал для спортсмена вторым в карьере. В финале «ВТБ Кубок Кремля» Карацев обыграл Марина Чилича из Хорватии. Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 6:2, 6:4.
- Бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту Gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице, объявили в розыск. Информация размещена в базе МВД РФ. В графе «Основание для розыска» указано, что мужчина «разыскивается по статье УК», но какой именно, не уточняется.
- Под северной галереей Петропавловского собора в Казани обнаружен некрополь, оказавшийся, по словам археологов, одним из самых первых христианских кладбищ Казани. На захоронения наткнулись строители во время реставрации и вызвали археологов. Чтобы сложить все человеческие кости, найденные под северной галереей, потребовалось 8 армейских ящиков. Кроме костей, здесь были найдены 30 вещественных артефактов — нательные кресты, образок, серьги, ременные пряжки, монеты. Самая старая находка — монетка, отчеканенная во времена Ивана Грозного.
- В Казани простились с ветераном журналистики Юрием Фроловым. Фролова похоронили на кладбище поселка Мирный. Заслуженный преподаватель КФУ Юрий Фролов ушел из жизни на 84-м году жизни. Причина смерти не уточняется.
Маргарита ГоловатенкоОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым