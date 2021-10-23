Передавший видео пыток в российских тюрьмах программист объявлен в розыск

Бывшего заключенного программиста Сергея Савельева МВД России объявило в федеральный розыск. ТАСС сообщает, что он передал правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице.

Информация размещена в базе МВД РФ. В графе «Основание для розыска» указано, что мужчина «разыскивается по статье УК», но какой именно, не уточняется.

Фото: Максим Платонов

Ранее следователи начали проверку данных об издевательствах над заключенными в тюремной больнице в Саратовской области. Видеозапись с издевательством над заключенным, содержащимся в больнице, опубликовал портал Gulagu.net. Автор утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Генпрокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области после сообщений о пытках и изнасилованиях в тюремной больнице. По фактам применения насилия к четверым осужденным в тюремной больнице в Саратовской области следователи возбудили несколько уголовных дел.



Алексей Нечаев