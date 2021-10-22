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Ушел из жизни заслуженный преподаватель КФУ Юрий Фролов

12:36, 22.10.2021 2
Ушел из жизни заслуженный преподаватель КФУ Юрий Фролов
Фото: pixabay.com

На 84-м году из жизни ушел заслуженный преподаватель КФУ Юрий Фролов. Об этом сообщил декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский на своей странице в Facebook.

«Для многих поколений журналистов он был Учитель...» — говорится в сообщении.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе вуза, прощание состоится завтра в поселке Мирный. Причина смерти не уточняется.

Несколько дней назад на 82-м году ушла из жизни заслуженный работник культуры Татарстана, известный журналист Римма Фаттахова. Она была наставницей многих молодых журналистов, давала им советы и уроки. В течение многих лет возглавляла Лениногорское отделение республиканского союза журналистов.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:11
    Хороший был человек.
    Светлый и душевный.
    Много раз в своё время пересекался с ним в Библиотеке им.Н.И.Лобачевского.
    Вечная Память и Вечный Покой.
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  • Анонимно 13:25
    Очень хороший человек. Земля пухом.
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