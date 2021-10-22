Ушел из жизни заслуженный преподаватель КФУ Юрий Фролов
На 84-м году из жизни ушел заслуженный преподаватель КФУ Юрий Фролов. Об этом сообщил декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский на своей странице в Facebook.
«Для многих поколений журналистов он был Учитель...» — говорится в сообщении.
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе вуза, прощание состоится завтра в поселке Мирный. Причина смерти не уточняется.
Несколько дней назад на 82-м году ушла из жизни заслуженный работник культуры Татарстана, известный журналист Римма Фаттахова. Она была наставницей многих молодых журналистов, давала им советы и уроки. В течение многих лет возглавляла Лениногорское отделение республиканского союза журналистов.
комментарии
Светлый и душевный.
Много раз в своё время пересекался с ним в Библиотеке им.Н.И.Лобачевского.
Вечная Память и Вечный Покой.