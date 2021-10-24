Археологи нашли в центре Казани кладбище времен Ивана Грозного

Под северной галереей Петропавловского собора в Казани обнаружен некрополь, оказавшийся, по словам археологов, одним из самых христианских кладбищ Казани — людей здесь хоронили с XVI по XVIII века (пока Сенат не запретил хоронить в черте города из-за вспышки чумы). В те времена на этом месте не было каменного храма, а стояла деревянная церковь — рядом с ней и образовался этот погост.

На захоронения наткнулись строители во время реставрации и вызвали археологов. Ученые из Института археологии АН РТ рассказали ИА «Татар-информ», что из-под северной галереи в 2021 году подняли останки 34 людей — 23 взрослых и 11 детей. Чтобы сложить все человеческие кости, найденные под северной галереей, потребовалось 8 армейских ящиков.

Кроме костей, здесь были найдены 30 вещественных артефактов — нательные кресты, образок, серьги, ременные пряжки, монеты. Самая старая находка — монетка, отчеканенная во времена Ивана Грозного.



Напомним, недавно в Пскове археологи нашли княжескую печать, которая была сделана не позднее XI века. Печать могла принадлежать одному из внуков Ярослава Мудрого — Олегу Святославичу или Святополку Изяславичу.