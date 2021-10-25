«Зенит» впервые обыграл «Спартак» со счетом 7:1 в матче РПЛ

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги сезона-2021/2022 24 октября санкт-петербургский «Зенит» забил московскому «Спартаку» семь мячей.



Это стало самым крупным поражением «Спартака» в РПЛ. Первый гол забил на 20-й минуте Сердар Азмун, его успех через восемь минут повторил Клаудиньо. На 36-й минуте мяч снова забил Азмун, на 45-й минуте — Андрей Мостовой. Он же забивает пятый гол еще через 11 минут. На 76-й минуте отличается Артем Дзюба, счет закрывает Александр Ерохин на 89-й минуте.

Забил гол «Зениту» на 53-й минуте Квинси Промес. Ранее «Реальное время» называло причины двух поражений российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Маргарита Головатенко