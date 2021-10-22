Главное к утру: Путин против обязательной вакцинации, стрельба в Петербурге, проигрыш УНИКСа
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 22 октября:
- Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин указал на необходимость совершенствовать закон об иноагентах. Закон о СМИ-иноагентах направлен на то, чтобы «российское общество знало, что человек формулирует такую-то позицию, так он относится к внутриполитическим процессам, но он получает деньги из-за границы». Он пообещал, что СМИ не будут вноситься в иноагенты «ковровым» образом, и признал, что законопроект надо совершенствовать.
- Президент России Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации против COVID-19, «потому что любое навязанное решение можно обойти». При этом глава государства отметил, что региональные власти вправе вводить обязательную вакцинацию в связи с эпидемией какого-либо заболевания. Он уверен, что население нужно убеждать.
- В Татарстане подтвердились 12 случаев смерти от COVID-19. От коронавируса умерли женщины 1949, 1955, 1941, 1957, 1951, 1949 годов рождения и мужчины 1941, 1959, 1969, 1948, 1947, 1949 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
- В бундестаге Германии выступили за скорейший запуск «Северного потока — 2».Такое мнение выразили председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр. По их мнению, высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода газопровода. Россия же готова начать поставки по «Северному потоку — 2» на следующий день после получения разрешения от европейского регулятора.
- В Петербурге двоих учащихся колледжа доставили в полицию после сообщения о стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. У одного из них изъяли охолощенный пистолет. Начата проверка.
- В Казани без воды остался ряд домов в Московском районе из-за аварии на трубопроводе по адресу ул. Серова, 15. С 21.15 без воды остались дома по следующим адресам: ул. Серова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 31; ул. Блюхера, 81а, 84, 82, 81, 83, 85, 79. Ремонтные работы начнутся завтра.
- Казанский УНИКС уступил турецкому «Анадолу Эфесу» в матче пятого раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги со счетом 68:71. Встреча проходила в Стамбуле. В составе казанского клуба по 16 очков набрали Лоренцо Браун и Айзейа Кэнаан. У победителей по 14 очков записали на свой счет Родриг Бебуа и Элайджа Брайант.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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