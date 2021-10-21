В Казани из-за аварии трубопроводе без воды остался ряд домов в Московском районе

В Казани без воды остался ряд домов в Московском районе из-за аварии на трубопроводе по адресу ул. Серова, 15. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов города.

С 21:15 без воды остались дома по следующим адресам: ул. Серова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 31; ул. Блюхера, 81а, 84, 82, 81, 83, 85, 79. Ремонтные работы начнутся завтра дома.

Фото: kzn.ru

В 5:30 уже организуют первый подвод воды во двор дома 15 по ул. Серова.



О крайней изношенности коммунальных сетей сообщал на «деловом понедельнике» в мэрии Казани директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров. Предприятие обслуживает более 3 тыс. км сетей, из них 70% — ветхие и аварийные, срок эксплуатации которых истек более 10 лет назад. Протяженность сетей, отслуживших свой срок, составляет 1,7 тыс. км, ежегодно эта цифра увеличивается на 2-3%.



Татьяна Леухина