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Путин выступил против обязательной вакцинации против COVID-19

20:59, 21.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин выступил против обязательной вакцинации против COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

Вакцинация от COVID-19 — необязательна, поскольку она не внесена в общенациональный календарь. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом он отметил, что региональные власти в праве вводить обязательную вакцинацию в связи с эпидемией какого-либо заболевания.

— Я, на самом деле, не поддерживаю обязательность. Почему? Потому что любое навязанное решение можно обойти — ну будут справки покупать... любые навязанные решения обходятся... мне кажется, что не навязывать нужно, а нужно убеждать. Убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь, — приводит RT его слова.

Татьяна Леухина
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