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Россия готова начать поставки по «Северному потоку — 2» на следующий день после разрешения регулятора

20:18, 21.10.2021
Россия готова начать поставки по «Северному потоку — 2» на следующий день после разрешения регулятора
Фото: gazprom.ru

Россия готова начать поставки по «Северному потоку — 2» на следующий день после получения разрешения от европейского регулятора. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Россия на следующий день начнет поставку 17,5 млрд кубов, передает его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что завершение сертификации газопровода «Северный поток — 2» зависит от Германии. Немецкой стороне поставлен дедлайн до 8 января.

В понедельник первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом, объем которого оценили в 177 миллионов кубометров. Уровень давления в газопроводе составляет 103 бар.

Татьяна Леухина
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