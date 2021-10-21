Россия готова начать поставки по «Северному потоку — 2» на следующий день после разрешения регулятора
Россия готова начать поставки по «Северному потоку — 2» на следующий день после получения разрешения от европейского регулятора. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Россия на следующий день начнет поставку 17,5 млрд кубов, передает его слова «РИА Новости».
Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что завершение сертификации газопровода «Северный поток — 2» зависит от Германии. Немецкой стороне поставлен дедлайн до 8 января.
В понедельник первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом, объем которого оценили в 177 миллионов кубометров. Уровень давления в газопроводе составляет 103 бар.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым