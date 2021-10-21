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Казанский УНИКС проиграл «Анадолу Эфесу» со счетом 68:71 в рамках Евролиги

23:25, 21.10.2021
Казанский УНИКС проиграл «Анадолу Эфесу» со счетом 68:71 в рамках Евролиги
Фото: vk.com/unicsbasket

Казанский УНИКС уступил турецкому «Анадолу Эфесу» в матче пятого раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги со счетом 68:71.

Встреча проходила в Стамбуле. В составе казанского клуба по 16 очков набрали Лоренцо Браун и Айзейа Кэнаан. У победителей по 14 очков записали на свой счет Родриг Бебуа и Элайджа Брайант.

14 октября баскетболисты казанского УНИКСа проиграли турецкой «Фенербахче» в гостевом матче Евролиги со счетом 41:80.

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